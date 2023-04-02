İslam düşmanı eylemler Stokholm'ün hem NATO biletini hem de cebini yaktı! İsveçlilerin pişmanlığı anketlerde: Paludan dosyasını açtık





"ESFEL-İ SAFİLİN"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan eylemi gerçekleştiren Rasmus Paludan'ı esfel-i safilin olarak tanımladı.



Erdoğan, "Hiçbir birey ne Müslümanların ne diğer inanç sahibi insanların kutsallarını aşağılamak özgürlüğüne sahip değildir. Nefret ve ayrıcılık suçundan ağır yaptırımlara tabi bu ülke bizce de yerinde yaklaşımdır. İsveç'teki çirkin eylem en başta Müslümanlar olmak üzere insan hak ve özgürlüklerine saygı duyan herkese yapılmış bir hakarettir" ifadelerini kullandı.

PALUDAN'IN KİRLİ VE KARANLIK DOSYASINI AÇTIK

Tüm bu yaşananlar gölgesinde Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren, İsveç'in NATO biletini yakan, İslam ve Türk düşmanı Rasmus Paludan'ın kirli ve karanlık dosyasını açtı.



Sosyal medya platformu Discord üzerinden yayın yapan Paludan'ın İslam düşmanlığını empoze etmenin yanı sıra pedofili bir sapık olduğu da gözler önüne serildi.