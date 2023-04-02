İslam düşmanı eylemler Stokholm'ün hem NATO biletini hem de cebini yaktı! İsveçlilerin pişmanlığı anketlerde: Paludan dosyasını açtık

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan son zamanlarda İslam ve Türkiye düşmanlığı üzerinden yürüttüğü kirli siyasetle ön plana çıkıyor.
Geride bıraktığımız aylarda Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde İsveç polisinin koruması altında Kur'an-ı Kerim yakan Paludan, Danimarka'da da bir caminin karşısında polisten aldığı destekle rezil provokasyonunu sürdürmüştü.
Mukaddesatımız olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın hedef alınması sonrası Ankara, İsveç makamlarına çok sert tepki göstermiş, İsveçli Bakanın Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaret Milli Savunma Bakanlığınca iptal edilmişti.
Buna ek olarak İsveç ve Danimarka büyükelçileri de Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak izahat istenmişti.
PROVOKASYON 88 MİLYON KRONA MAL OLDU
Öte yandan Paludan İsveç'in sadece NATO biletini yakmadı... İmza attığı provokasyonlar Stokholm'e ağır faturalara yol açtı.
Rasmus Paludan'ın, İsveç genelinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarının devlete 88 milyon krona (162,2 milyon lira) mal olduğu bildirildi. İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberinde, Paludan'ın son bir yıldaki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları nedeniyle İsveç hazinesinden ekstra 88 milyon kron çıktığı kaydedildi.
İSVEÇLİNİN PALUDAN'DAN AĞZI YANDI: ANKET SONUÇLARI NE DİYOR?
Bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İsveç'te yapılan ankette halkın çoğunluğunun Kur'an-ı Kerim ve kutsal kitapların yakılmasının yasaklanmasını istediği ortaya çıktı.
Sifo araştırma şirketinin gerçekleştirdiği ankette Kur'an-ı Kerim ve kutsal kitapların yakılmasının yasaklanmasını isteyen İsveçlilerin oranı yüzde 51'e yükseldi. İfade özgürlüğü çerçevesinde kutsal kitapların yakılabilmesinden yana olanların oranı yüzde 34 çıktı, diğerleri ise görüş bildirmedi. Sifo'dan yapılan açıklamada, anketin 14-16 Mart'ta rastgele seçilen bin 370 kişiyle yapıldığı bildirildi.