Dışişleri Bakanlığından Kur’an-ı Kerim’e saldırıya sert tepki: "En güçlü şekilde lanetliyoruz"

"Bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmediğimizi ve bu yaklaşımın asla haklı gösterilemeyeceğini tekrar vurguluyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada bu hatada ısrarcı davranılmasının da not edildiği kaydedildi.

DANİMARKA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞIRILDI

Açıklamada, bu tür eylemlerin önlenmesi için yasal ve idari tedbirlerin yetersizliği ile siyasi irade eksikliğinin yanı sıra faillerin cezasız bırakılmasının yeni provokasyonları cesaretlendirdiğinin açıkça görüldüğü vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Bu eylem, Avrupa'da İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve ırkçılığın son dönemde artış gösterdiğinin açık bir kanıtıdır. Bu tür nefret suçu içeren eylemler, aynı zamanda hoşgörüye, barış içinde bir arada yaşama kültürüne ve demokratik değerlere inanan herkese yönelik bir saldırı niteliğindedir. Bunu görememek ve bu eylemlere göz yummak çok vahim bir aymazlıktır."