Son dakika: Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırı! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Sebebi tamamen İslam düşmanlığı

Son dakika haberi... Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırıya tepki gösteren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İsveç'teki olayda polis bu olayı koruma altına aldı. Avrupa'da artan olayların sebebi tamamen İslam düşmanlığı." değerlendirmesinde bulundu.
İSVEÇ'TE KANUN HAPİS ÖNGÖRÜYOR
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı provokasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bozdağ, ''Polis bu eylemi yapanı koruma altına aldı. İsveç'in savcısı bunu soruşturmaya değer bulmuyorum nasıl diyebilir? İsveç'teki kanun hükümlerini bu suça hapis cezası vermeyi öngörüyor'' ifadelerini kullandı.
"ÇİFTE STANDARDI YÜZLERİNE VURMAMIZ GEREKİYOR"
Bozdağ, Kur'an yakılmasına izin veren İsveç yönetiminin, Tevrat yakılmasına engel olmasına da tepki gösterdi.
Bozdağ, ''Kur'an yakılmasına izin ver, Tevrat yakılmasına engel ol. İnsan hakları, ifade özgürlüğü diyorlar. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Çifte standardı bizim yüzlerine vurmamız gerekiyor. Oradaki adalet anlayışıyla Türkiye'dekini kıyaslayınca çok açık bir gerçek ortaya çıkıyor. Onların adalet anlayışı sadece kendi vatandaşları içindir." dedi.