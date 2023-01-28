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    • 28.01.2023 12:36
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    Son dakika: Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırı! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Sebebi tamamen İslam düşmanlığı

    Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Danimarka'da aşırı sağcı Rasmus Paludan tarafından gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırıya tepki gösterdi. Bozdağ, "Polis bu eylemi yapanı koruma altına aldı. Avrupa'da artan olayların sebebi tamamen İslam düşmanlığı." değerlendirmesinde bulundu.

    takvim.com.tr
    Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçak saldırıya tepki

    Son dakika haberi... Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırıya tepki gösteren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İsveç'teki olayda polis bu olayı koruma altına aldı. Avrupa'da artan olayların sebebi tamamen İslam düşmanlığı." değerlendirmesinde bulundu.

    Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırıya tepki

    İSVEÇ'TE KANUN HAPİS ÖNGÖRÜYOR
    İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı provokasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bozdağ, ''Polis bu eylemi yapanı koruma altına aldı. İsveç'in savcısı bunu soruşturmaya değer bulmuyorum nasıl diyebilir? İsveç'teki kanun hükümlerini bu suça hapis cezası vermeyi öngörüyor'' ifadelerini kullandı.

    "ÇİFTE STANDARDI YÜZLERİNE VURMAMIZ GEREKİYOR"
    Bozdağ, Kur'an yakılmasına izin veren İsveç yönetiminin, Tevrat yakılmasına engel olmasına da tepki gösterdi.

    Bozdağ, ''Kur'an yakılmasına izin ver, Tevrat yakılmasına engel ol. İnsan hakları, ifade özgürlüğü diyorlar. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Çifte standardı bizim yüzlerine vurmamız gerekiyor. Oradaki adalet anlayışıyla Türkiye'dekini kıyaslayınca çok açık bir gerçek ortaya çıkıyor. Onların adalet anlayışı sadece kendi vatandaşları içindir." dedi.

        KUR'AN-I KERİM'E ALÇAK SALDIRI
        Geçtiğimiz günlerde İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör Rasmus Paludan, dün de Danimarka'da cuma namazı çıkışında bir caminin önünde polis koruması eşliğinde aynı provokasyonuna devam etti. Türkiye, alçak saldırı öncesi Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak sert bir dille uyardı.

        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Danimarka'nın Kopenhag şehrinde aynı İslam düşmanı şarlatan tarafından tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz" ifadeleri kullandı.

        Provokatör Paludan, cami sonrası Danimarka'daki Türk Büyükelçiliğinin önüne gelerek provokasyonunu bir kez daha tekrarladı.

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        Haberler Güncel Son dakika: Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırı! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Sebebi tamamen İslam düşmanlığı
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