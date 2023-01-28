Son dakika: Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırı! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Sebebi tamamen İslam düşmanlığı

KUR'AN-I KERİM'E ALÇAK SALDIRI

Geçtiğimiz günlerde İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör Rasmus Paludan, dün de Danimarka'da cuma namazı çıkışında bir caminin önünde polis koruması eşliğinde aynı provokasyonuna devam etti. Türkiye, alçak saldırı öncesi Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak sert bir dille uyardı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Danimarka'nın Kopenhag şehrinde aynı İslam düşmanı şarlatan tarafından tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz" ifadeleri kullandı.

Provokatör Paludan, cami sonrası Danimarka'daki Türk Büyükelçiliğinin önüne gelerek provokasyonunu bir kez daha tekrarladı.