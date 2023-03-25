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    • 25.03.2023 14:05
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    • 25.03.2023 14:12
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    Son dakika: Danimarka'da Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağına çirkin saldırı!

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve Türk bayrağına yapılan çirkin saldırıya tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Nefret suçu teşkil eden bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz." ifadeleri yer aldı.

    AJANSLAR
    Danimarka’da çirkin saldırı!

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan çirkin saldırıya tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Nefret suçu teşkil eden bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz." ifadeleri yer aldı.

    EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE LANETLİYORUZ!
    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi
    "Danimarka'da dün (24 Mart) akşamüstü kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz.

    Nefret suçu teşkil eden bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.

    İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında gerçekleştirilen bu eylem, İslam düşmanlığı, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da her geçen gün daha da endişe verici seviyelere ulaştığını ve geçmişten ders alınmadığını bir kez daha açıkça göstermiştir.

    Bu eylemi en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz Danimarka makamlarına bildirilmiştir.

    Danimarka makamlarını, bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya, toplumsal huzuru, barış içinde bir arada yaşama kültürünü hedef alan bu tür provokasyonların önlenmesi amacıyla somut tedbirler almaya çağırıyoruz."

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    Haberler Haberler Son dakika: Danimarka'da Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağına çirkin saldırı!
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