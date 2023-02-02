İsveç'in NATO biletini yakan İslam düşmanı tescilli pedofili! Rasmus Paludan dosyasını açtık: Erkek çocuklarla iğrenç 'seks' sohbetleri

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan son zamanlarda İslam ve Türkiye düşmanlığı üzerinden yürüttüğü kirli siyasetle ön plana çıkıyor.
Geride bıraktığımız günlerde Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde İsveç polisinin koruması altında Kur'an-ı Kerim yakan Paludan, Danimarka'da da bir caminin karşısında polisten aldığı destekle rezil provokasyonunu sürdürdü.
Mukaddesatımız olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın hedef alınması sonrası Ankara İsveç makamlarına çok sert tepki gösterdi. İsveçli Bakanın Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaret Milli Savunma Bakanlığınca iptal edildi. İsveç ve Danimarka büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak izahat istendi.
"ESFEL-İ SAFİLİN"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan eylemi gerçekleştiren Rasmus Paludan'ı esfel-i safilin olarak tanımladı.
Erdoğan, "Hiçbir birey ne Müslümanların ne diğer inanç sahibi insanların kutsallarını aşağılamak özgürlüğüne sahip değildir. Nefret ve ayrıcılık suçundan ağır yaptırımlara tabi bu ülke bizce de yerinde yaklaşımdır. İsveç'teki çirkin eylem en başta Müslümanlar olmak üzere insan hak ve özgürlüklerine saygı duyan herkese yapılmış bir hakarettir" ifadelerini kullandı.
Bu gelişmeler üzerine İsveç basınına mülakat veren azılı provokatör Paludan, skandal eylemlerinin devam edeceğini belirterek "Her cuma Türk büyükelçiliği önünde Kur'an yakacağım" dedi.
PALUDAN'IN KİRLİ VE KARANLIK DOSYASINI AÇTIK
Tüm bu yaşanlar gölgesinde Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren, İsveç'in NATO biletini yakan, İslam ve Türk düşmanı Rasmus Paludan'ın kirli ve karanlık dosyasını açtı.
Sosyal medya platformu Discord üzerinden yayın yapan Paludan'ın İslam düşmanlığını empoze etmenin yanı sıra pedofili bir sapık olduğu da gözler önüne serildi.
Konuyu somut örneklerle ele alalım;
Rasmus Paludan sosyal medya platformu Discord'da erkek çocuklarla müstehcen konularda sohbet ediyor. Yaşları 13 ila 17 arasında değişen çocuklara kendi uydurduğu sansürsüz cinsel hikayeleri anlatan Paludan geç saatlere kadar bunu sürdürüyor.
Paludan'ın yayınlarında sarf ettiği bir cümle ise nasıl hastalıklı bir yapıda olduğunu gözler önüne serer nitelikte;
"Kahrolsun mutfakta olduğum için kimin konuştuğunu göremiyorum. Şu an çıplağım. Sorun şu ki mutfakta dolaşırken kocaman penisim sandalyelere çarpıyor"