İngiltere’de grev! 40 binden fazla demiryolu çalışanı iş bıraktı

Önce koronavirüs daha sonra Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği enerji krizinden olumsuz etkilenen Avrupa ülkelerinden biri de İngiltere oldu.
Ülke bir yandan da siyasi çalkantılarla sarsılırken 41 yılın en yüksek enflasyon rakamları, hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikaları beraberinde grevleri de getirdi.
DEMİRYOLU ÇALIŞANLARI GREVE GİTTİ
İngiltere'de Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık Ulusal Sendikası (RMT) üyesi 40 bin demiryolu işçisi, maaş artışı ve çalışma şartlarında değişiklik talep ederek grev başlattı. Demiryolu şirketi Network Rail'in sendikanın maaş zammı oranını reddetmesinin ardından başlayan grev, 2 gün sürecek.
RMT Genel Sekreteri Mick Lynch yaptığı açıklamada, "Grev, Network Rail'in enflasyonun altındaki maaş artışı teklifinin reddedilmesini ve işçilerin iş bırakma eylemini bir üst seviyeye çıkarmakta kararlı olduğunu gösteriyor. Hükümet bu grevleri önlemek için parmağını kıpırdatmayı reddediyor. İngiltere'de grevleri, yasa dışı hale getirmek istedikleri açık. Buna direneceğiz. İşçiler için makul maaş zammı ve iyi çalışma koşulları için kampanyamıza devam edeceğiz" diye konuştu.
"TREN SEFERLERİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTILACAK"
Grev boyunca tren seferlerinin yalnızca yüzde 20'si yerel saatle 07.30'dan 18.30'a kadar çalışacak. Ancak İskoçya ve Galler de dahil olmak üzere ülkenin birçok yerinde tren seferleri yapılmayacak. Network Rail'den yapılan açıklamada sadece gerekli olması durumunda trenlerin tercih edilmesi çağrısında bulunularak, "Tren seferleri önemli ölçüde azaltılacak" ifadeleri kullanıldı.
Network Rail, bu yıl için yüzde 5, 2023'ün başında ise yüzde 4 zam teklifinde bulunmuş, RMT ise teklifi reddetmişti.
DEMİR YOLU ÇALIŞANLARININ GREV KARARI HÜKÜMETİ ENDİŞELENDİRİYOR
Ülkede demir yolu işçileri, önceki aylarda da birçok kez greve gitmiş, 21-23 ve 25 Haziran'da "son 30 yılın en büyük demir yolu ve metro çalışanları grevi"ni düzenlemişti.
HAVA KOŞULLARI UÇUŞLARI VURMUŞTU
Öte yandan İngiltere'de olumsuz hava şartları nedeniyle hava ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. Yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle dün başkent Londra'daki Stansted Havalimanı'nda tüm uçuşlar askıya alındı.