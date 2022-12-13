İngiltere’de grev! 40 binden fazla demiryolu çalışanı iş bıraktı

"TREN SEFERLERİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTILACAK"

Grev boyunca tren seferlerinin yalnızca yüzde 20'si yerel saatle 07.30'dan 18.30'a kadar çalışacak. Ancak İskoçya ve Galler de dahil olmak üzere ülkenin birçok yerinde tren seferleri yapılmayacak. Network Rail'den yapılan açıklamada sadece gerekli olması durumunda trenlerin tercih edilmesi çağrısında bulunularak, "Tren seferleri önemli ölçüde azaltılacak" ifadeleri kullanıldı.

Network Rail, bu yıl için yüzde 5, 2023'ün başında ise yüzde 4 zam teklifinde bulunmuş, RMT ise teklifi reddetmişti.

DEMİR YOLU ÇALIŞANLARININ GREV KARARI HÜKÜMETİ ENDİŞELENDİRİYOR

Ülkede demir yolu işçileri, önceki aylarda da birçok kez greve gitmiş, 21-23 ve 25 Haziran'da "son 30 yılın en büyük demir yolu ve metro çalışanları grevi"ni düzenlemişti.

HAVA KOŞULLARI UÇUŞLARI VURMUŞTU

Öte yandan İngiltere'de olumsuz hava şartları nedeniyle hava ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. Yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle dün başkent Londra'daki Stansted Havalimanı'nda tüm uçuşlar askıya alındı.