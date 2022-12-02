İngiltere'de sağlık sistemi alarm veriyor! Ambulans bekleme süreleri rekor kırdı: Son 12 yılın en yükseği

KIRSALDA 3 KAT ARTTI

İstatistiklerde bazı kırsal bölgelerde acil durum için 7 dakikada gelmesi beklenen ambulansların, 15 dakika veya daha fazla sürede geldiği belirtildi. Ortalama bekleme süresinin 15 dakika 20 saniye olduğu Orta Devon'un en fazla ambulans beklenen bölge olduğu; buradaki bekleme süresinin Batı Londra'dakinin (5 dakika 48 saniye) neredeyse 3 kat fazla olduğu kaydedildi.

BEKLEME SÜRESİNDE REKOR

İngiltere'nin yüzde 83'ünde ambulansların, çok ciddi hastalıkları kapsayan birinci kategori aramalarından sonraki 7 dakikada adrese varma hedefine ulaşamadığı bilgisi paylaşıldı. İkinci kategori aramalarında ise adrese ulaşma hedefi 18 dakika iken 22 bölgede bekleme sürelerinin bir saat veya daha fazlayı bulduğu bildirildi. Cornwall'da ikinci kategori aramalarında bekleme sürelerinin 1 saat 41 dakikayla rekor kırdığı, 2 yıl önce ise bu sürenin 32 dakika olduğu belirtildi.