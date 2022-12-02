İngiltere'de sağlık sistemi alarm veriyor! Ambulans bekleme süreleri rekor kırdı: Son 12 yılın en yükseği

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle enerji krizinden olumsuz etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan İngiltere'de sağlık sisteminde başlayan krizlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Hali hazırda greve giden personel krizi giderilemeyen İngiltere'nin kırsal bölgelerinde hastaların ambulans bekleme süresinin, şehirlere kıyasla 3 kat fazla olduğu ortaya çıktı.
Liberal Demokrat Partinin, İngiltere'nin 227 bölgesinde 10 ambulans birliğine ait araçlara dair talep ettiği istatistiklerde, ülke genelinde ambulans bekleme süreleri paylaşıldı.
KIRSALDA 3 KAT ARTTI
İstatistiklerde bazı kırsal bölgelerde acil durum için 7 dakikada gelmesi beklenen ambulansların, 15 dakika veya daha fazla sürede geldiği belirtildi. Ortalama bekleme süresinin 15 dakika 20 saniye olduğu Orta Devon'un en fazla ambulans beklenen bölge olduğu; buradaki bekleme süresinin Batı Londra'dakinin (5 dakika 48 saniye) neredeyse 3 kat fazla olduğu kaydedildi.
BEKLEME SÜRESİNDE REKOR
İngiltere'nin yüzde 83'ünde ambulansların, çok ciddi hastalıkları kapsayan birinci kategori aramalarından sonraki 7 dakikada adrese varma hedefine ulaşamadığı bilgisi paylaşıldı. İkinci kategori aramalarında ise adrese ulaşma hedefi 18 dakika iken 22 bölgede bekleme sürelerinin bir saat veya daha fazlayı bulduğu bildirildi. Cornwall'da ikinci kategori aramalarında bekleme sürelerinin 1 saat 41 dakikayla rekor kırdığı, 2 yıl önce ise bu sürenin 32 dakika olduğu belirtildi.
AMBULANSLAR 1 SAATTEN FAZLA GEÇ GİDİYOR
BBC'de dün yayımlanan bir araştırmada İngiltere genelinde bir hafta içinde, kaza ve acil durum birimi hariç 100 binden fazla ambulans aracının, çağrıldığı yere bir saatten daha geç vakitte geldiği ortaya çıkmıştı.
Bu bekleme süresinin 2010'dan bu yana en yüksek rakam olduğu kaydedilmişti.
BİR YANDA GREVLER SÜRÜYOR!
Öte yandan İngiltere'de 100 bin kamu çalışanı ile makinistler, maaş zammı, emeklilik ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle iş bırakma kararı aldı. İş bırakma kararı alanlar arasında metro çalışanları, otobüs şoförleri ve UBER sürücüleri, öğretmenler, liman işçileri, ceza avukatları, sağlık çalışanları, temizlik işçileri, havacılık ve posta servisi çalışanları ile hemşireler yer alıyor.