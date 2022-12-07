



Sousa, "Önceden var olan hastalığınız varsa, evinizi sizin için makul bir sıcaklıkta ısıtmalısınız. Mümkünse oturma odası ve yatak odası gibi en çok kullandığınız odaları en az 18 dereceye kadar ısıtmaya çalışın ve yatak odanızın pencerelerini geceleri kapalı tutun." tavsiyelerinde bulundu.