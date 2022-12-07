İngiltere'de bugünden itibaren etkili olacak soğuk hava dalgası nedeniyle evlerini ısıtamayacak durumda olanların gündüzleri oturma odasını, uyumadan hemen önce ise yatak odasını ısıtmaları tavsiyesi yapıldı.
Ülke geneline hakim olacak soğuk hava dalgasına ilişkin uyarı yayınlayan Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), bugün itibarıyla İngiltere'nin tüm bölgelerinde düşük sıcaklıklar ve geceleri potansiyel olarak şiddetli don beklendiğini bildirdi.
En fazla risk altında olanların soğuk havanın etkilerine karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunulan ajans, şu tavsiyelerde bulundu: