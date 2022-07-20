İngiltere'de enflasyon rekoru: Kriz bitmiyor! Memur maaşları...

İngiltere hem siyasi hem de ekonomik sallantıda...

40 YILIN EN YÜKSEK ENFLASYON ORANI

İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 9,4 ile 1982 Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Enflasyon rekor kırarken memur maaşları için yapılan zam oranı ise tartışma yarattı. Kamu çalışanlarına verilen zam oranı enflasyonun oldukça altında kaldı.

MEMUR ZAMMI ENFLASYONUN ÇOK GERİSİNDE KALDI

Maliye Bakanı Nadhim Zahawi, kamu sektörü çalışanlarının ücretlerinde sağlanan artışın enflasyona etki etmeyeceğini belirtirken, enflasyon ile mücadelenin "ahlaki bir zorunluluk" olduğunu ifade etti.

İngiltere kamu çalışanlarının ücretlerine son 20 yılın en büyük artışını yaptı, ancak artış enflasyonun çok gerisinde kaldı. 2 milyondan fazla kamu çalışanının ücretlerini yüzde 4-5 arasında artıran İngiltere'de enflasyon yüzde 9'un üzerinde.

HAZİRAN AYI İSTATİSTİKLERİ

İngiltere'de enflasyon verilerin tutulmaya başlandığı 1982 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Haziran ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 arttı. Ekonomistler ise Mayıs ayında yüzde 9,1 olan yıllık enflasyonun Haziran ayında yüzde 9,3'e yükselmesini bekliyorlardı.

Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre akaryakıt fiyatları Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarken, gıda fiyatlarında artış yüzde 10 oldu. Yapılan açıklamalara göre, İngiltere ve Galler'de polislerin ücretlerine yüzde 5 artış yapıldı.

Britanya Ulusal Sağlık Hizmetleri bünyesindeki 1 milyondan fazla sağlık çalışanının ücretleri ise yüzde 4,5 ile 9,3 arasında artırıldı.

NHS'nin verdiği bilgeye göre doktor ve dişçilerin ücretlerine yüzde 4,5 artış yapılırken hemşireler ve paramediklerle ise en az 1.400 GBP ücret artışı sağlandı. Bu en düşük ücretli hemşire, paramedik ve hasta bakıcıların ücretlerinde yüzde 9,3 artış anlamına geliyor.

Londra dışında göreve yeni başlayacak öğretmenlerin başlangıç ücretlerine yüzde 8,9 artış yapılırken, geri kalan öğretmenlerin ücretlerinde artış yüzde 5-8 arasında belirlendi.

Yargı sisteminde, adliyelerde çalışanların ücretmlerinde yüzde 3 artış yapılırken, hapishane çalışanlarının üretlerine en az yüzde 4 artış yapıldı.

İngiliz ordusu mensuplarının ve çalışanlarının taban ücretlerinde ise yüzde 3,5 artış gerçekleştirildi.

İNGİLTERE YENİ BAŞBAKANINI ARIYOR

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parti liderliği ve başbakanlık koltuğu için yarış başladı. Seçimi Rishi Sunak önde götürüyor.

Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 101 ile en fazla oy alan aday olurken Penny Mordaunt 83, Dışişleri Bakanı Liz Truss 64, Kemi Badenoch 49, Tom Tugendhat 32 oy aldı.

Suella Braverman ise 30 oy barajının altında kalarak 27 oyla liderlik yarışına veda etti.

Partinin yeni lideri 5 Eylül'de belli olacak

Adayların sayısını ikiye düşürmek için 18 Temmuz'da bir oylama daha yapılacak.

Liderlik yarışında son iki adayın en geç 21 Temmuz'a kadar belirlenmesi bekleniyor.

Ardından ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, ülkenin yeni başbakanını ve partinin yeni liderini sona kalan iki aday arasından seçecek.

Oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini 5 Eylül'de açıklanacak.