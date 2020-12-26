The Independent gazetesinde yer alan habere göre, Londra Ambulans Hizmetlerinin bir iç yazışmasında, kurumun, "doğumlarını evde veya Londra'daki 3 doğum merkezinden birinde yapmayı seçen kadınlara artık müdahale edecek bir konumda olmadığı" uyarısında bulunuldu.