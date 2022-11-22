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    • Dünya
    • 22.11.2022 06:59
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    • 22.11.2022 08:22
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    Almanya’da ekonomik kriz aşevlerine talebi patlattı! Eski Başbakan Schröder'den flaş açıklama: "Krizi Türkiye çözebilir"

    Son dakika haberi! Ekonomik kriz Almanya'da aşevlerine olan talebi patlattı. Aşevlerine olan yoğun talep bekleme listesi oluşumunu zorunlu kıldı. Tafel Hessen Bölge Başkanı Willi Schmid, "Durum haftadan haftaya daha kritik hale geliyor. Aşevlerimizin yarısından fazlası kabulü dondurdu" dedi. Öte yandan 12. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşan Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder Avrupa'nın içine düştüğü ekonomik kriz konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın derin bir enerji krizinde olduğunu ve bu sıkıntıyı ancak Türkiye'nin çözebileceğini belirtti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Almanya’da aşevlerine yoğun talep

    Ekonomik kriz Almanya'da aşevlerine olan talebi patlattı. Ülkede gönüllü gıda yardımı yapan ve yemek dağıtan Tafel adlı aşevlerine olan yoğun talep bekleme listesi oluşumunu zorunlu kıldı. Liste uzarken, yardımların ekonomik kriz nedeniyle yüzde 30 oranında azaldığına dikkat çekildi ve durumun daha da kötüye gideceği belirtildi.

    Tafel Hessen Bölge Başkanı Willi Schmid, "Durum haftadan haftaya daha kritik hale geliyor. Aşevlerimizin yarısından fazlası kabulü dondurdu" dedi. Yılbaşından bu yan Hessen Eyaleti'nde 25 bin Ukraynalı mülteci ve 35 bin dar gelirlinin aşevine gelmeye başladığını ifade eden Schmid, eyalette toplam sayının 135 bine çıktığını açıkladı. Schmid, "Bağışlar düştü. Beklemeye aldığımız insanlara sıra ocak ayında anca gelir" diye konuştu.

    ACİL YARDIMA İHTİYAÇ VAR
    Mültecilerin yanı sıra yardım için başvuranlar arasında daha çok emekli ve yalnız yaşayan anne olduğuna işaret eden Tafel, acil yardıma ihtiyaç duyduğunu yineledi. Tafel Almanya Başkanı Jochen Brühl, geçtiğimiz günlerde "Devlet yetersiz, yardım çok gecikiyor. Devletin yapamadığını biz yapamayız" çıkışı yapmıştı. Brühl, yardım alanların büyük kısmının sağlık sorunu yaşadığına da işaret etmişti.

        ESKİ ALMANYA SCHRÖDER'DEN ÇARPICI SÖZLER: AVRUPA'DAKİ KRİZİ TÜRKİYE ÇÖZEBİLİR
        12. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşan Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder Avrupa'nın içine düştüğü ekonomik kriz konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın derin bir enerji krizinde olduğunu ve bu sıkıntıyı ancak Türkiye'nin çözebileceğini belirtti.

        Zirvede konuşan Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın dünya enerji fiyatlarında olumsuz etkilerine dikkat çekerek, Türkiye'nin tahıl koridorunda olduğu gibi savaşın bitirilmesine ilişkin müzakerelerde de etkin rol alabileceğini söyledi.

        Schröder, "Tahıl ihracatında yaşanan sıkıntılar ve dünyadaki en yoksul sayılabilecek segmentlerde yaşanabilecek sıkıntıları önem arz etmekte. Türkiye ve özellikle de Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllardır bu konuda elinden gelenin en iyisi yapmakta. Bu çabalar da uluslararası arenada takdir edilmekte.

        Özellikle Türkiye ve Cumhurbaşkanı bu anlamda çok büyük bir rol oynadı. Her iki tarafın da güvenini kazanarak özellikle de uluslararası diplomasinin de güvenini ve takdirini kazandı. Gıda sorunu ile ilgili yapılan bu çalışmanın müzakereleri başlatma, savaşı sonlandırma noktasında çok iyi bir örnek olacağını düşünüyorum" dedi.

        AVRUPA ENERJİ KRİZİNDE
        "Sizlere memleketimden bir örnek vermem gerekirse şu anda bu yaz gazın spot piyasalardaki fiyatı megavat başına 200 avroyu geçti. Toptan pazarına baktığınız zaman da krizden önce çok uzun bir süre 20-30 avro arasındayken çok ciddi artışlar oldu. Almanya ve Avrupa'da birçok firma, bu tarz muazzam fiyat artışları ile karşı karşıya kaldı. Bunun yanı sıra evlerde de aynı şekilde kilovatsaat başına 5 cent ya da 6 centten ziyade artık 20 cent'lere kadar çıkan bir rakam görmekteyiz" diye konuştu.

        TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYACAK
        "Türkiye hiç şüphe yok ki Avrupa gaz tedarikinin çeşitlendirilmesi noktasında vazgeçilmez bir rol oynamakta. Doğalgazın Avrupa'ya Azerbaycan üzerinden getirilmesi noktasında da çok büyük bir ölçekte Trans Adriyatik Boru Hattı üzerinden getirilmesi noktasında da 2020'den beri bir çalışma var. Dolayısıyla da bu anlamda gerekli olan boru hattı kapasitesinin arttırılması Türkiye'nin de bir enerji merkezi olarak rolünü güçlendirme noktasında çok önemli olacaktır" diye konuştu.

            ALMANYA'DA ENFLASYON KRİZİ: SON 71 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI!
            Almanya'da eylülde yüzde 10 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle ekimde yüzde 10,4'e çıkarak 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

            Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ekim ayı öncü verilerini açıkladı.

            Buna göre, eylülde yüzde 10 olan yıllık enflasyon, ekimde 10,4'e çıkarak Aralık 1951'den bu yana en yüksek orana ulaştı. Enflasyon, Aralık 1951'de yüzde 10,5 olarak kayıtlara geçmişti.

            Enflasyona ilişkin beklenti, ekimde yüzde 10,1'e yükselmesi yönündeydi. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,9 yükseldi.

            Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 43 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 20,3 ile ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Hizmetlerde artış yüzde 4 oldu.

            AB uyumlu TÜFE de ekimde aylık bazda yüzde 1,1 ve yıllık bazda yüzde 11,6 yükseldi.

            Destatis açıklamasında, rekor enflasyonun, Rusya-Ukrayna savaşı ve artan enerji fiyatlarından kaynaklandığı belirtilerek, "Özellikle enerji fiyatları, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana önemli ölçüde arttı ve yüksek enflasyon oranı üzerinde önemli bir etkisi oldu." denildi.

            Açıklamada, artan maliyetler ve tedarik zincirindeki sıkıntılar nedeniyle belirli bir döngü içinde gerçekleşen fiyat artışlarının da enflasyondaki artışta etkili olduğu belirtilerek, ısınma konusundaki vergi indiriminin ise muhtemelen enflasyonda aşağı yönlü etkili olduğu bildirildi.

                ALMANYA'DA ÜNLÜ GAZETECİNİN ENFLASYON İSYANI: "DOĞRU RAKAM AÇIKLANMIYOR"
                Bild'in eski genel yayın yönetmeni Julian Reichelt, Almanya'da yüzde 10 olarak açıklanan enflasyon oranının doğru olmadığını öne sürerek isyan etti. Bir internet sitesi kuran Reichelt, "Ülkede alım gücü yüzde 40 azaldı" dedi. "Pleiteticker" isimli bir site kuran Reichelt, her gün Almanya'da iflas eden şirketlerin çetelesini tutmaya başladı. Buna göre Almanya'da son bir hafta içinde 189, sadece dün ise 96 şirket iflasını bildirdi. Sitenin verdiği rakamlara göre bir yıl içindeki iflas sayısı ise 15 bini geçti.

                İFLAS DALGASI BAŞLADI
                Alman ekonomisinin günden güne eridiğine dikkat çeken bir habere yer veren sitede, "Patlayan enerji maliyetleri her gün birçok şirketin iflas bildirmesine neden oluyor. Geçimini sağlayamayan insanların sayısı giderek artıyor. Sitemiz, Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in görmek istemediği krizi gözler önüne seriyor. Ülkede iflas dalgası çoktan başladı" denildi.

                Site, gerçek enflasyonun çok farklı olduğuna dikkat çekti.

                ALIM GÜCÜ DRAMI
                Sitede hükümetin dikkate aldığı kalemler yerine insanları gerçekten etkileyen faktörleri baz aldığı bir enflasyon hesabı yapıldı. Bu hesaba göre en önemli temel gıda ürünlerinin hesaplamadaki ağırlığı yüzde 40, kiralar ise yüzde 35 olarak dikkate alındı. Doğalgaz yüzde 12.5 ve elektrik de yine yüzde 12.5 olarak hesaplandı. Enflasyon bu dört ana kalem üzerinden hesaplandığında ise durumun ciddiyeti ortaya çıkıyor.

                3.600 EURO ERİDİ
                Enflasyonun bu şekilde hesaplanmasının gerçeği ortaya çıkarttığına işaret edilen sitede, "Bir ailenin ortalama geliri 3.600 euronun alım gücü geçtiğimiz yıla göre 1.419 euro azalarak 2.181 euroya geriledi" denildi. Sitenin yaptığı hesaba göre, gıdada ortalama enflasyon yüzde 65.1 olarak gerçekleşti. Elektrik fiyatları ise ortalama yüzde 413 arttı. Hükümetin sadece yüzde 10'luk bir enflasyon hesaplamasıyla adeta dalga geçildi.

                    ŞEHİRLER KARARDI
                    Sitede Almanya'nın gerçek ekonomik durumunun hükümetin lanse ettiğinden çok daha dramatik olduğuna dikkat çekildi. Sitede aynı zamanda tasarruf önlemleri de ele alındı. Sabah'ta yer alan habere göre, elektrik tasarrufu yapabilmek için giderek artan sayıda şehirlerin gece ışıklandırmalarını kapattığı ve şehirlerin karanlığa gömüldüğü belirtildi. Ancak polisin bu konuda uyarıda bulunduğu ve suç olaylarının artmasından endişe edildiği bildirildi.

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