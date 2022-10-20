Avrupa'da kriz derinleşiyor: Enflasyon son 25 yılın zirvesinde!

ODUN HIRSIZLIĞI ARTTI

Enerji faturalarındaki artış Avrupa'nın bir çok ükesinde halkı odun yakmaya yöneltti. Odun fiyatları yükselirken, talebin karşılanamaması dolandırıcılıkları da artırdı. Enerjideki kıtlık ve yüksek maliyetler nedeniyle Almanya'daki ormanlardan odun hırsızlığı arttı. Bazı Avrupa ülkelerinde eneri kesintileri nedeniyle sanayi üretimi durma noktasına gelirken, Polonya'da iktidar insanların tekerlek hariç herşeyi yakabileceğini açıkladı. Market raflarındaki yüksek fiyatlar nedeniyle, temel ihtiyaç ürünlerinden bazılarına alarm takıldı.



ODUN BULUNMUYOR ÖĞÜNLER ATLANIYOR

Avrupa genelinde enerji faturalarındaki artış sürerken, halk bu kış ısınmak için odun yakmayı planlıyor. Euronews'teki habere göre yakacak oduna olan talebin fiyatları yükseltmesine rağmen depoların bekleme listesi dolup taşmaya başladı. Bunlara karşılık odun fiyatları ve dolandırıcılık da tavan yaptı.

Polonya'da iktidar insanların tekerlek haricinde her şeyi yakabileceğini belirtti.

İtalya, Rusya'nın doğalgazı kesmesi durumunda bu kış sanayi üretimini 30 gün süreyle askıya alabilir.

İngiltere'de hayat pahalılığı artarken, buna karşın geliri artmayan milyonlarca kişi öğün atlamak zorunda kalıyor.