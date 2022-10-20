Avrupa'da kriz derinleşiyor: Enflasyon son 25 yılın zirvesinde!

Rusya-Ukrayna savaşının ardından enerji gıda fiyatlarında yaşanan rekor artışların etkisiyle ekonomik olarak tarihinin en zor dönemlerinden geçen Avrupa'da enflasyon zirve yaptı. Bir yandan de resesyon kaygılarıyla sarsılan Avrupa Birliği'nde 18 ülkede enflasyon çift haneye çıktı.
EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI ENERJİDE
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) eylül ayına ilişkin yıllık enflasyon nihai verilerini yayımladı. Verilere göre, Euro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 9.1 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 9.9'a yükselerek rekor kırdı. Euro Bölgesi enflasyon kayıtları 1997 yılından itibaren tutulmaya başlandı. Böylece Euro Bölgesi'nde eylül ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyede belirlendi. AB'de de enflasyon, eylülde yüzde 10.9 oldu. Euro Bölgesi'nde eylül ayındaki enflasyon artışına en fazla etkiyi enerji yaptı. Enflasyonun yüzde 4.19'u enerji ürünlerinden kaynaklandı.