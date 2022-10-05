



ABD merkezli ekonomi dergisi bu gelişmeyi 'Almanya Avrupa'nın geri kalanına elektrik ihracatını kesme planları yapıyor' başlığı ile okurlarına sundu. Düşünce kuruluşu Fraunhofer ISE'nin verilerine göre, Fransa bu yılın Ocak-Mart döneminde Almanya'dan 6 bin GWh elektrik ithal etti. Bu, Almanya'nın bu dönemdeki toplam elektrik üretiminin %5'ine denk geliyor. Uzmanlar Almanya'nın bu yönde bir adım atmasının AB içerisinde tartışmalara neden olabileceği uyarısında bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ülkenin doğal gazsız kalabileceğini açıklamıştı. Bu kış yaklaşmakta olan enerji krizinden duyduğu endişeyi dile getiren Habeck, Alman medyasına yaptığı açıklamada durumun son derece gergin olduğunu söylemişti.