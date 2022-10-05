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    • Dünya
    • 06.10.2022 05:54
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    • 06.10.2022 05:54
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    Avrupa'da enerji krizinin derinliği her geçen gün artmaya devam ediyor! Almanya elektrik ihracatını, Fransa ise sıcak suyu kesecek

    Rusya ve Ukrayna savaşı ile başlayan enerji krizi Avrupa'da her geçen gün daha da derinleşiyor. Krizden etkilenen ülkerin başında gelen Almanya son çare olarak, Avrupa'nın geri kalanına elektrik ihracatını kesebileceğini açıkladı. Fransa ise ilginç bir yönteme başvurarak 4,3 milyon hanenin sıcak su tanklarının elektriğini kesecek.

    Enerji krizi Avrupa’yı dara soktu!

    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile başlayan Enerji Krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor. Enerji krizinden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Almanya bir yandan tasarruf çağrısında bulunurken bir yandan da alternatif enerji kaynağı arıyor. Görünen o ki bu kapsamda bir dizi girişimde bulunan Almanya henüz istediğini alamamış durumda. Zira ülkeden gelen yeni açıklama AB içinde tansiyonu yükseltecek cinsten.



    ALMANYA'NIN 'SON ÇARE'SİNİ AÇIKLADI
    Almanya'nın en büyük şebeke işletme şirketi Amprion'un CTO'su Hendrik Neumann Almanya'nın 'son çare'sini açıkladı. Financial Times'a (FT) konuşan Neumann Almanya'nın Avrupa'nın geri kalanına elektrik ihracatını kesebileceğini açıkladı. Neumann gazeteye yaptığı açıklamada Almanya'nın iç enerji talebinin artması durumunda elektrik arzı darboğazlarını önlemek adına 'son çare' olarak enerji ihracatında geçici kesintiler için planlar hazırladığı bilgisine yer verdi.



    ABD merkezli ekonomi dergisi bu gelişmeyi 'Almanya Avrupa'nın geri kalanına elektrik ihracatını kesme planları yapıyor' başlığı ile okurlarına sundu. Düşünce kuruluşu Fraunhofer ISE'nin verilerine göre, Fransa bu yılın Ocak-Mart döneminde Almanya'dan 6 bin GWh elektrik ithal etti. Bu, Almanya'nın bu dönemdeki toplam elektrik üretiminin %5'ine denk geliyor. Uzmanlar Almanya'nın bu yönde bir adım atmasının AB içerisinde tartışmalara neden olabileceği uyarısında bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ülkenin doğal gazsız kalabileceğini açıklamıştı. Bu kış yaklaşmakta olan enerji krizinden duyduğu endişeyi dile getiren Habeck, Alman medyasına yaptığı açıklamada durumun son derece gergin olduğunu söylemişti.



        Alman bakan Deutschlandfunk Radio'ya verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi; 'Eğer tasarruf etmezsek, hane halkları tüketimi azaltmazsa, yine de kışın yeterli gaza sahip olmama riskimiz var.'



        FRANSA'DA SICAK SU KESİLECEK
        Kara kışa hazırlanan ülke yönetimleri birbirinden ilginç tasarruf önlemleri alırken Fransa'dan yeni bir açıklama geldi. 4 milyondan fazla hanenin sıcak su tanklarının elektriği kesilebilecek Ulusal basındaki habere göre, eylül sonunda resmi gazetede yayımlanan kararnameyle, Fransa'da elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluş Enedis tarafından 11.00-15.30 saatlerinde 4,3 milyon hanenin sıcak su tanklarının elektriği kesilebilecek. Söz konusu işlem, 15 Ekim 2022 ile 15 Nisan 2023 döneminde yapılabilecek.



        KESİNTİ ÖNCESİ VERİLECEK
        AA'nın aktardığı bilgiye göre, su tanklarının elektriği günde maksimum 2 saat devre dışı bırakılabilecek ve haneler, öncesinde haberdar edilecek. Haberde, bu kesintilerle enerji tasarrufu sağlanmasının beklendiği kaydedildi.



            AKARYAKIT TEDARİK SIKINTISI YAŞANIYOR
            Öte yandan, ülkede benzin istasyonlarının yüzde 12'si akaryakıt tedarik sıkıntısıyla karşı karşıya.. Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı basın açıklamasında, ülke genelindeki benzin istasyonlarının yüzde 12'sinde en az bir yakıt tipiyle ilgili tedarik sıkıntısı yaşandığını belirterek Hauts-de-France bölgesindeki benzin istasyonlarının yüzde 30'undan fazlasının bu durumda olduğunu aktardı.



            "Ancak (akaryakıt) kıtlığı olmadığının" altını çizen Veran, bazı yerlerde benzin istasyonlarını tedarik etmek için "ülkenin stratejik stoklarından" yararlandıklarını kaydetti. Veran, akaryakıt sıkıntısına, pompa fiyatına yansıyan indirim ve TotalEnergies'in bazı rafineleriyle akaryakıt depolarında yaşanan grevin neden olduğunu ifade etti.

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