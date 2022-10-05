Enerji krizi sonrası fahiş fiyat artışı hırsızlığı patlattı! Almanya'da ağaçlara çip takıyorlar

Rheinland Pfalz'da bu ceza 25 bin, Saarland'da ise 15 bin euro. Almanya'daki tüm ormanların bir sahibi var ve bu alanlardaki devrilmiş ağaçlardan tutun dallar bile ormanın sahibine ait. Sabah'ta yer alan habere göre, bunlar belediye, devlet, kiliseler, özel şahıs veya bir girişimci olabiliyor.

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