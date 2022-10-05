Enerji krizi sonrası fahiş fiyat artışı hırsızlığı patlattı! Almanya'da ağaçlara çip takıyorlar

Almanya'da doğalgaz ve elektrik faturalarını düşürmek isteyenler kışın odun yakarak ısınmaya yöneldi. Tıpkı enerji fiyatları gibi yakacak odunun metreküp fiyatı da fırladı. 60 euro olan metreküp fiyatı 200 euroya çıkınca, satın almak yerine çalmaya yönelenler arttı.
KONTROLLERİ SIKLAŞTIRDIK
Ülkenin Saarland Eyaleti Çevre Bakanlığı Sözcüsü Sabine Schorr, "Ormanlık alanda yaşanan hırsızlığı önlemek için kontrolleri sıklaştırdık" dedi.
FİYATI YÜZDE 333 ARTTI
Schorr, ormanlık alanlara istiflenen kütüklerin içerisine hırsızların takibi için gps yerleştirildiğini, tanıklardan bilgi alabilmek amacıyla çağrılar yapıldığını belirtti.