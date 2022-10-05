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    • Dünya
    • 05.10.2022 08:51
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    • 05.10.2022 09:04
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    Enerji krizi sonrası fahiş fiyat artışı hırsızlığı patlattı! Almanya'da ağaçlara çip takıyorlar

    Son dakika haberi! Avrupa'da yaşanan enerji krizi başka sorunları da beraberinde getiriyor. Buna göre, fahiş fiyat artışları, Almanya’da insanları odunla ısınmaya yöneltti. Odun fiyatı da artınca, ormanlardan ağaç hırsızlığı başladı. Hırsızlığın önüne geçmek isteyenler ise ağaçlara çip takılıyor.

    Almanya’da enerji faturası hırsızlığı patlattı!

    Almanya'da doğalgaz ve elektrik faturalarını düşürmek isteyenler kışın odun yakarak ısınmaya yöneldi. Tıpkı enerji fiyatları gibi yakacak odunun metreküp fiyatı da fırladı. 60 euro olan metreküp fiyatı 200 euroya çıkınca, satın almak yerine çalmaya yönelenler arttı.



    KONTROLLERİ SIKLAŞTIRDIK
    Ülkenin Saarland Eyaleti Çevre Bakanlığı Sözcüsü Sabine Schorr, "Ormanlık alanda yaşanan hırsızlığı önlemek için kontrolleri sıklaştırdık" dedi.



    FİYATI YÜZDE 333 ARTTI
    Schorr, ormanlık alanlara istiflenen kütüklerin içerisine hırsızların takibi için gps yerleştirildiğini, tanıklardan bilgi alabilmek amacıyla çağrılar yapıldığını belirtti.

        Berlin'deki Orman Sahipleri Derneği (AGDW), yakacak odun maliyetinin geçen yıl metreküp başına 60 ila 70 euro olduğunu, rakamın bu yıl 200 euroya çıktığını hatırlattı ve "Bu artış hırsızlığın yükselmesinde önemli rol oynadı" açıklaması yaptı.

        HIRSIZLIĞIN BOYUTU ÇOK BÜYÜK
        Dernek sözcüsü Jürgen Gaulke, Brandenburg Eyaleti'nde ormanlık alana profesyonel ağaç kesme makinaları ile girilmeye başlandığını ifade etti.
        Ülkenin Thüringen Eyaleti'nde bu yıl devlete ait ormanlık alandan yaklaşık 1200 metreküp odun çalındığı istatistiği verildi. Bu rakamın geçen yıl sadece birkaç yüz metreküp olduğu aktarıldı. Hırsızlık boyutunun milyon eurolara ulaştığından da söz edildi.



        CEZASI AĞIR
        Almanya'da söz konusu hırsızlığın cezası oldukça ağır. Örneğin ormanlık alandan yakacak odun toplarsanız veya yasa dışı olarak ağaç keserseniz, yakalanmanız durumunda Brandenburg, Hessen veya Schleswig Holstein eyaletlerinde 100 bin euroya kadar para cezası kesilebiliyor.

            Rheinland Pfalz'da bu ceza 25 bin, Saarland'da ise 15 bin euro. Almanya'daki tüm ormanların bir sahibi var ve bu alanlardaki devrilmiş ağaçlardan tutun dallar bile ormanın sahibine ait. Sabah'ta yer alan habere göre, bunlar belediye, devlet, kiliseler, özel şahıs veya bir girişimci olabiliyor.

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            Almanya’da enerji faturası hırsızlığı patlattı!
            Haberler Dünya Enerji krizi sonrası fahiş fiyat artışı hırsızlığı patlattı! Almanya'da ağaçlara çip takıyorlar
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