Avrupa'da enerji krizi ekonomik krize döndü! 156 yıllık otomobil yedek parça tedarikçisi Borgers iflas etti

İFLAS DALGASI MI GELİYOR?

Almanya'da, yüksek enflasyon ve enerji fiyatları şirketlerin yanı sıra iç talep üzerinde de baskı oluşturuyor. Öncü veriler, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın derinleşerek devam ettiğini ortaya koydu. Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), beklenen resesyon ve iflas dalgası endişeleriyle bu kez de Alman şirketlerinin yeni kredi bulmakta zorlandığını bildirdi.

S&P Global'ın öncü PMI verilerine göre, Almanya'da ticari faaliyetlerdeki gerileme, dördüncü çeyreğin başında hız kazanarak yaklaşmakta olan resesyona ilişkin işaretleri arttırdı. Beraberinde Alman şirketlerin bankalarla kredi görüşmelerine yönelik anket sonuçlarını yayımlayan Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü de şirketlerin yüzde 24,3'ünün bankaların kendilerine kredi verme konusunda isteksiz olduklarını belirtti. Söz konusu oran 2017'den bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.