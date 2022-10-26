Avrupa'da enerji krizi ekonomik krize döndü! 156 yıllık otomobil yedek parça tedarikçisi Borgers iflas etti

Almanya'da iflas eden şirketler kervanına 1866'da kurulan otomotiv parçaları tedarikçisi Borgers Grubu da katıldı.
Almanya'da 1900, dünya genelinde ise 6 binden fazla çalışanı bulunan Bocholt merkezli şirket, otomobil üreticilerine, tekstil ve köpük bazlı ekipman parçaları tedarik ediyor, amortisör, panel ve yalıtım malzemeleri üretiyor.
Şirketler grubu, yakın zamanda Polonya, İsveç, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti'nde 650 milyon euroluk yıllık satış gerçekleştirmişti. Şirketin, enerji fiyatları ve hammadde maliyetlerindeki artış nedeniyle büyük kriz yaşadığı belirtildi.
İFLAS DALGASI MI GELİYOR?
Almanya'da, yüksek enflasyon ve enerji fiyatları şirketlerin yanı sıra iç talep üzerinde de baskı oluşturuyor. Öncü veriler, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın derinleşerek devam ettiğini ortaya koydu. Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), beklenen resesyon ve iflas dalgası endişeleriyle bu kez de Alman şirketlerinin yeni kredi bulmakta zorlandığını bildirdi.
S&P Global'ın öncü PMI verilerine göre, Almanya'da ticari faaliyetlerdeki gerileme, dördüncü çeyreğin başında hız kazanarak yaklaşmakta olan resesyona ilişkin işaretleri arttırdı. Beraberinde Alman şirketlerin bankalarla kredi görüşmelerine yönelik anket sonuçlarını yayımlayan Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü de şirketlerin yüzde 24,3'ünün bankaların kendilerine kredi verme konusunda isteksiz olduklarını belirtti. Söz konusu oran 2017'den bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.
EN ÇOK ETKİ KÜÇÜK İŞLETMELERDE
Hizmet sektöründe kredi arayan şirketlerin yüzde 28,8'i bankaların kredi vermede isteksiz olduğunu bildirirken, kimya sektörü ve otomobil üreticilerinin yaklaşık yüzde 35'i yeni kredi almanın artık o kadar kolay olmadığını belirtti. Perakende sektöründe ise söz konusu oran yüzde 15'in biraz altında kaldı. Bununla birlikte, bankaların beklenen resesyon ve iflas dalgası endişeleriyle kredi vermede isteksiz davranmasından en çok etkilenenler ise küçük işletmeler ve kendi hesabına çalışanlar oldu.
Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mevcut ekonomik gelişmelerin bankaları daha temkinli hale getirdiğini belirterek, "Bazı şirketlerin yeni krediler olmadan ekonomik hayatta kalması zor olabilir" ifadesini kullandı.