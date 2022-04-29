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    • Dünya
    • 29.04.2022 08:11
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    • 29.04.2022 08:18
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    Almanya'da aşevi kuyruğu! Halk bedava yemek için uzun kuyruklar oluşturdu

    Son dakika haberi! Avrupa’da enflasyonun tarihi seviyelere çıkması ücretsiz yiyecek sağlayan aşevlerine talebi patlattı. Almanya’daki aşevlerinde uzun kuyruklar oluştu.

    Almanya’da aşevi kuyruğu!

    Almanya'da enflasyonun 1981'den bu yana yaşanan en yüksek rakam olan yüzde 7.4'e çıkması üzerine gıda ürünlerinde yükseliş durmuyor. Birçok gıda üreticisi artan enerji fiyatları nedeniyle de ürünlerine zam yapıyor. Tarihi enflasyon, yükselen gıda fiyatları ile savaş, Almanya'daki aşevlerinde talep patlamasına yol açmış durumda. Tafel adlı aşevlerinin önünde uzun kuyruk oluştu.

    BAĞIŞLAR AZALDI
    Almanya genelinde 960 şubesi bulunan Talef'in Başkanı Jochen Brühl, derneklerinin şu ana kadar görülmemiş taleple karşı karşıya olduğunu söyledi. Brühl, enflasyon, gıda fiyatlarındaki artış ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle derneğe yapılan bağışların da azaldığını ifade etti.

    UN VE YAĞ YOK
    Tedarik zincirinin savaş ve pandemi nedeniyle kesintiye uğradığını dile getiren Brühl, "Özellikle ayçiçeği yağı, un, makarna ve şeker almakta zorlanıyoruz. Tafel'e gıda bağışının azalmasında bir diğer etken de Ukrayna'ya çok fazla gıda maddesi gönderilmesi. Savaştan kaçanlar da bizden yemek talep ediyor" dedi.

    SAYI ARTIYOR BAĞIŞLAR AZALIYOR
    5 binden az nüfusu olan bir kasaba olan Rheinland- Pfalz'daki Kusel'deki gıda bankasının Genel Müdürü Wolfram Schreinern de son 8 hafta içinde 100'den fazla yeni müşterinin gıda bankasını kullandığını söyledi. Frankfurt'un en büyük gıda bankasında uzun süredir çalışan bir gönüllü, die Zeit'e, süpermarketlerden yapılan bağışların son zamanlarda yüzde 60 ila 70 arasında düştüğünü söyledi.



    AVRUPA'DA 29 ÜLKEDE VAR
    Sabah'ta yer alan habere göre, Avrupa genelinde gıdaya erişim sağlayan bu tür örgütler oldukça yaygın. 29 Avrupa ülkesinde 300'den fazla Gıda Bankası var. İhtiyacı olanlara ücretsiz yiyecek sağlayan hizmete olan talep geçen aralıkta artmaya başladı. Şubat ayından bu yana ise yaşam maliyeti kriziyle birlikte keskin bir yükseliş yaşandı.

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