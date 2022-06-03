Yunanistan yalan ve iftira lobisine devam ediyor! Miçotakis AB ve ABD dönüşü soluğu anlaşmalara aykırı silahlandırılan adalarda aldı

HARİTALI ZİYARET SONRASI

Salı günü Brüksel'de görüştüğü Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a "Mavi Vatan" haritasını da gösterip, Türkiye'yi şikâyet eden Miçotakis, "Kendisine, bir AB üyesinin (Yunanistan), AB'ye aday bir ülke (Türkiye) tarafından tehdit edildiği bir sırada, Almanya'nın eşit mesafeli politika uygulamasının, anlaşılır olamayacağını söyledim" demişti. Almanya Başbakanlık Sözcüsü Wolfgang Büchner ise çarşamba günkü açıklamasında tonu yükseltmiş ve Türk savaş uçaklarını kastederek "Yunan hava sahasına girilmesi ve adalar üzerinde üst uçuşlar gerçekleştirilmesi kabul edilir bir şey değil. Bu, ittifak ruhuyla da bağdaşmıyor" iddiasında bulunmuştu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç "Ülkemiz aleyhindeki mesnetsiz açıklamaları kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz" diyerek, Büchner'in sözlerine yanıt vermişti. AB zirvesinden sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Yunanistan'ı destekleyen açıklamalar yapmıştı.

ABD'DEN DE DESTEK İDDİASI

Yunan medyasında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın da Yunan tezlerini destekleyen açıklama yaptığı iddia edildi. Price, Kıbrıslı Rum bir gazetecinin sorularını cevaplandırırken şöyle dedi: "Tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir, Yunanistan'ın adalardaki egemenliğinden şüphe yoktur. NATO'da müttefiklerimiz olan Türkiye ile Yunanistan'ı, bölgede barış ve güvenliğin korunması ve anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözümü amacıyla işbirliği yapmaları için cesaretlendiriyoruz".