Fatih’in Fermanı Londra’da müzayedeye çıkıyor! Bismillah ile başlıyor, açılış fiyatı 80 bin paund

Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed Han tarafından Vezir-i Azam Zağanos Paşa'nın imaretleri için verdiği Hicri 866 tarihli (1462) ferman, İngiltere'nin başkenti Londra'da müzayedeye çıkıyor.
"Exceptional Islamic Ottoman & Indian Art Sale" adlı müzayede, 21 Ekim'de Londra'da yapılacak. Fatih Sultan Mehmed Han'a ait tuğralı olağanüstü eser olan fermanın satışı merakla bekleniyor.
BAŞLANGIÇ BİSMİLLAH İLE
Ferman, Bismillah ile başlıyor. Arapça el yazısı ile siyah mürekkeple yazılmış. Merhum Zağanos Paşa'nın vakfı yazısı kırmızı bir dokuma ile kısmen güçlendirilmiş. Yazıların altında fermana tanık olanların imzası var. Fermanın üzerinde Fatih Sultan Mehmet'in tuğrası var. Son satırda da tarih bulunuyor.
FERMANDA NE YAZIYOR?
1-10 Cemaziyelevvel 866 (01-10 Şubat 1462) tarihindeki fermanda yazılanlar kısaca şöyle: