Fatih’in Fermanı Londra’da müzayedeye çıkıyor! Bismillah ile başlıyor, açılış fiyatı 80 bin paund

Ferman Zağanos Paşa'nın Balıkesir'de yaptırdığı imaret için Saruhan Sancağı'na bağlı Danişmendli, Süleymanlı Büyük Meder, Küçük Meder, Maracaviran, Numanlı köyleri ile Balıkesir'e bağlı At ve Türkeli köyleri ile yine Balıkesir'de Bakırcılar ve Mellahlar çarşısında vakfettiği dükkanların Fatih tarafından koruma altına alındığı ilan ediliyor. Ferman da tanık olarak Kirmastı Kadısı, Beytülmal Müfettişi, Evkaf Nazırı, Mihaliç ve Balıkesir Kadıları'nın da onayları var.

AÇILIŞI YAKLAŞIK 1 MİLYON LİRA