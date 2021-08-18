ABD'den sonra NATO'cu İsveç ile Hollanda da ülkeyi terk ederken Afgan işbirlikçileri sattı

ABD öncülüğündeki Avrupalı NATO unsurlarından İsveç ve Hollanda'nın elçilik görevlileri, geçtiğimiz gün büyükelçiliklerini hızla boşaltırken Afgan personellerine haber bile vermeden Afganistan'ın başkenti Kabil'den kaçar ayrıldığı ortaya çıktı.
FETÖ'CÜ AMBERİN BİLE İSYAN ETTİ
Adı CIA'ye çalıştığı iddiasıyla da gündeme Amerikalı diplomat Joseph Pennington ile evli olan ve FETÖ'den PKK'ya uzantıları okyanus ötesindeki terör örgütleriyle bağı ile de tartışılan gazeteci ünvanlı Amberin Zaman sosyal medya hesabından, "Kabil'deki İsveç ve Hollanda elçilik görevlileri Afgan çalışanlarının telefonlarına dahi cevap vermeden kaypakça veda etmeden kaçmış." şeklinde bir paylaşım yaptı.
NATO'CULAR AFGAN PERSONELİ SATTI
Zaman'ın kaynak olarak gösterdiği yabancı gazeteci Jan-Albert Hootsen Hollanda merkezli NRC'nin haberini paylaşarak, "Kabil'deki Hollanda büyükelçiliğinin Afgan çalışanları pazar günü ofise geldiklerinde, Hollandalıların kendilerine hiçbir şey söylemeden ayrıldığını görünce şaşkına döndüler. Sadece gittiler." diye konuştu.
ABD UŞAKLARININ KADERİ UÇAĞIN SON TEKERLEĞİ...