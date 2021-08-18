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    • Dünya
    • 18.08.2021 11:42
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    • 18.08.2021 15:29
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    ABD'den sonra NATO'cu İsveç ile Hollanda da ülkeyi terk ederken Afgan işbirlikçileri sattı

    FETÖ, PYD/PKK gibi ucu okyanus ötesine dayanan terör örgütleriyle senkronize gazeteciliği ile adı tartışılan ve bir dönem FETÖ'cü kara propaganda unsuru gibi çalışan, FETÖ'nün yayın organlarından inmeyen Amberin Zaman, İsveç ve Hollanda elçilik personelinin Afgan çalışanların telefonlarına dahi cevap vermeden Kabil'den kaçtığını görünce şaşkınlığını gizleyemeyen bir paylaşım yaptı. Kamuoyunda eşinin CIA ajanı olduğu iddia edilen ve ABD ile derin ilişkileri olan Zaman'ın açıklamasına ibretlik yorum gazeteci Nedim Şener'den geldi: "ABD'lilere güvenen işbirlikçilerin sonu kaypakça ortada bırakılmaktır." Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    NATO’cular ülkeyi terk ederken Afgan işbirlikçileri sattı

    ABD öncülüğündeki Avrupalı NATO unsurlarından İsveç ve Hollanda'nın elçilik görevlileri, geçtiğimiz gün büyükelçiliklerini hızla boşaltırken Afgan personellerine haber bile vermeden Afganistan'ın başkenti Kabil'den kaçar ayrıldığı ortaya çıktı.

    FETÖ'CÜ AMBERİN BİLE İSYAN ETTİ

    Adı CIA'ye çalıştığı iddiasıyla da gündeme Amerikalı diplomat Joseph Pennington ile evli olan ve FETÖ'den PKK'ya uzantıları okyanus ötesindeki terör örgütleriyle bağı ile de tartışılan gazeteci ünvanlı Amberin Zaman sosyal medya hesabından, "Kabil'deki İsveç ve Hollanda elçilik görevlileri Afgan çalışanlarının telefonlarına dahi cevap vermeden kaypakça veda etmeden kaçmış." şeklinde bir paylaşım yaptı.

    NATO'CULAR AFGAN PERSONELİ SATTI

    Zaman'ın kaynak olarak gösterdiği yabancı gazeteci Jan-Albert Hootsen Hollanda merkezli NRC'nin haberini paylaşarak, "Kabil'deki Hollanda büyükelçiliğinin Afgan çalışanları pazar günü ofise geldiklerinde, Hollandalıların kendilerine hiçbir şey söylemeden ayrıldığını görünce şaşkına döndüler. Sadece gittiler." diye konuştu.

    ABD UŞAKLARININ KADERİ UÇAĞIN SON TEKERLEĞİ...

        Gazeteci Nedim Şener de Zaman'ın tweetini alıntılayarak, "Avrupalılara ve Amerikalılara güvenip; onların tetikçiliğini yapanların akıbeti ya kalkan son uçağın uçağın tekerleğine sarılmak, ya da aradığında telefonlarının bile açılmaması ve kaypakça ortada bırakılmaktır." ifadelerini kullandı.

        TALİBAN AFGANİSTAN'A NASIL HAKİM OLDU?

        Taliban, Trump yönetimindeki ABD ile 29 Şubat 2020'de imzaladığı barış anlaşması sonrası Katar'ın başkenti Doha'da Afgan hükümetiyle de müzakere gerçekleştirmişti. ABD anlaşma sonrası askerlerini peyder pey çekmeye başlamıştı. Taliban müzakere sürecinde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi. Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden kaçmasının ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

        CASUS İLE EVLİ

        FETÖ'nün yayın organlarında da çalışan Zaman, 2004 yılından beri Amerikalı diplomat Joseph Pennington ile evli. Çiftin çocuğu yok. Amberin Zaman, eşinin görevi nedeniyle bir dönem Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yaşadığı biliniyor.

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