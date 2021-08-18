ABD'den sonra NATO'cu İsveç ile Hollanda da ülkeyi terk ederken Afgan işbirlikçileri sattı

Adı CIA'ye çalıştığı iddiasıyla da gündeme Amerikalı diplomat Joseph Pennington ile evli olan ve FETÖ'den PKK'ya uzantıları okyanus ötesindeki terör örgütleriyle bağı ile de tartışılan gazeteci ünvanlı Amberin Zaman sosyal medya hesabından, "Kabil'deki İsveç ve Hollanda elçilik görevlileri Afgan çalışanlarının telefonlarına dahi cevap vermeden kaypakça veda etmeden kaçmış." şeklinde bir paylaşım yaptı.

NATO'CULAR AFGAN PERSONELİ SATTI