Defalarca Kandil'e çıkarak PKK elebaşlarıyla bir araya gelen gazeteci Amberin Zaman, şimdi de Suriye'deki YPG'li teröristlerle röportajlar yapmaya başladı. Amberin Zaman terörist Mazlum Kobani ile görüşüp birlikte çekildikleri fotoğrafını paylaştı.





MUTLULUKTAN AĞZI KULAKLARINDA!

Amberin Zaman'ın yanında gülerek poz verdiği terörist Mazlum Kobani, terör örgütü PKK'nın İmralı'da bulunan elebaşı Abdullah Öcalan'ın evlatlığı olarak biliniyor. Terörist Mazlum Kobani, Türk askerine karşı düzenlenen birçok kalleş saldırının da planlayıcısı olarak biliniyor.







"GENCECİK ÇOCUKLARA YAZIK OLUYOR"

Terör sevici Amberin Zaman öldürülen teröristlerin fotoğrafının altına 'Her iki taraftan gencecik çocuklara yazık oluyor' yazmış ve tepki toplamıştı.















