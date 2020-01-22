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  • 22.01.2020 17:36
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 17:45

Amberin Zaman terörist 'yle görüşüp fotoğraf paylaştı

Terör örgütlerine verdiği destekle bilinen ve Türkiye düşmanlığı kokan haberleriyle bilinen gazeteci Amberin Zaman'ın son adresi oldu! 'nın Suriye'deki uzantısı terör örgütü 'ye giden Amberin Zaman, terörist ile çekilen fotoğrafını paylaştı.

Amberin Zaman teröristlere koştu!

Defalarca Kandil'e çıkarak elebaşlarıyla bir araya gelen gazeteci Amberin Zaman, şimdi de 'deki 'li teröristlerle röportajlar yapmaya başladı. Amberin Zaman terörist ile görüşüp birlikte çekildikleri fotoğrafını paylaştı.

MUTLULUKTAN AĞZI KULAKLARINDA!
Amberin Zaman'ın yanında gülerek poz verdiği terörist Mazlum Kobani, terör örgütü PKK'nın İmralı'da bulunan elebaşı Abdullah Öcalan'ın evlatlığı olarak biliniyor. Terörist Mazlum Kobani, Türk askerine karşı düzenlenen birçok kalleş saldırının da planlayıcısı olarak biliniyor.



"GENCECİK ÇOCUKLARA YAZIK OLUYOR"
Terör sevici Amberin Zaman öldürülen teröristlerin fotoğrafının altına 'Her iki taraftan gencecik çocuklara yazık oluyor' yazmış ve tepki toplamıştı.







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