11 Eylül saldırılarının ardından ABD'nin Afganistan'a girmesi kararını veren George W. Bush yaşananlardan dolayı derin üzüntü duyuyormuş

Eski Başkan Bush ve eşi Laura Bush, yaptıkları ortak açıklamada, Afganistan'daki son durumu değerlendirdi.
Bush'un 11 Eylül saldırılarını ilk öğrendiği an
"DERİN ÜZÜNTÜYLE İZLİYORUZ"
Bush çifti, çokça mağdur olan Afgan siviller, birçok fedakarlık yapan Amerikalılar ve NATO müttefikleri için hüzünlü olduklarını ifade etti. Eski Başkan Bush, "Laura ve ben, Afganistan'daki acı olayları derin üzüntüyle izliyoruz." ifadesini kullandı.
"MÜTTEFİKLERİMİZ ONLARA YARDIM ETMEYE HAZIR"
Afganistan'daki ilerlemenin başını çekenlerin şu an çok büyük bir riskte olduğuna dikkati çeken Bush, Başkan Joe Biden'ın Amerika ve NATO müttefiklerine yardım eden Afganlara tahliye sözü verdiğini anımsattı.
Bush, "ABD'nin acil insani krizlerde mülteciler için bürokratik engelleri kaldırmak için yasal yetkisi var. Bürokratik ertelemeler olmadan güvenli geçişleri şimdi sağlamak için kaynaklarımız ve sorumluluğumuz var.