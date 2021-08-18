ABD Kabil'den yandaşlarını tahliye etmek için kullandığı kargo uçağıyla '11 Eylül' mesajı verdi

BIDEN'A TEPKİ VAR

ABD basını, Başkan Joe Biden'ın Afganistan kararı için 'Başarısızlık' dedi. Dünya basını ise olayı manşetten verdi:

Financial Times: Dünya Afgan akınına hazır olmalı.

Guardian: Kabil'de kaos.

Times: Kabil kıyımından kaçma yarışı.

New York Times: Taliban Kabil'i ele geçirdi, ABD'yi hayrete düşürdü: 20 yıllık çaba günler içinde çözülüyor...

NOTLAR NOTLAR

HÜKÜMET yetkilileri için genel af ilan etti.

TALIBAN kadınlara "İşinize dönün" ve "Hükümete de katılın" çağrısı yaptı.

KABIL Havalimanı'ndan tahliyeler yine başladı.

TALIBAN lideri Emir Han Muttaqi, Kabil'e ulaştı. Hamid Karzai ve Abdullah Abdullah gibi isimlerle liderlik konuları görüşülüyor.

9.4 MİLYAR DOLARLIK BİLMECE

Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından gözler ülkenin merkez bankasında bulunan 9.4 milyar dolara çevrildi! AFP, paranın Taliban'ın eline geçmeyeceğini söyledi! Ayrıca ABD, Taliban'ın eline geçmemesi için uçaklarını da Afganistan'da yok edeceği belirtildi.

PARK ŞU İŞE!

Taliban güçleri, dün lunaparkta eğlendi!