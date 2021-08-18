ABD Kabil'den yandaşlarını tahliye etmek için kullandığı kargo uçağıyla '11 Eylül' mesajı verdi

ABD 11 Eylül 2001'deki saldırıların ardından girdiği Afganistan'dan çekildi. Binlerce kişi can havliyle havaalanına akın etti. Kimi umutsuzca uçağın kanadına tutundu kimi tekerleklere gizlendi.
ABD'den Kabil'de '11 Eylül' mesajı!
ABD ise kuyruk numarasıyla mesaj verdi: 20 yıllık hesap biti.
150 KİŞİLİK UÇAKTA 640 YOLCU
Taliban'dan kaçanlar uçağa binebilmek için pistte yarıştı.
150 kişilik 1109 kuyruk numaralı Globemaster tipi uçak, 640 kişiyle havalandı.
İşte Afganistan'da yaşanan gelişmelere ilişkin haberler...
ABD, 11 Eylül'ü bahane edip Afganistan'a girdi. Taliban'la mücadele edeceğini söyledi!
Ancak 20 yıl sonra fikri değişti! 11 Eylül'e günler kala ülkeden çekildi.
Taliban kısa sürede Kabil'i ele geçirdi.
Binlerce Afgan kaçmak için havalimanına akın ederken onlar lunaparkta eğlendi!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Bölgede yaşananlar son derece endişe verici. Önceliğimiz tahliyelerin tamamlanması" dedi.
DÜNYA nefesini tuttu Afganistan'a kilitlendi. Taliban, başkent Kabil'de kontrolü ele geçirdi. 64 ülke, vatandaşlarının tahliyesi için hareke geçti. Başka ülkelere gitmek isteyen Afganlar uçaklara binmek için birbirini ezdi. Milyonlarca insanın kaçmak için uçak motorlarına sığındığı Taliban ise lunaparkta eğlendi! Atlıkarıncaya ve çarpışan arabalara bindi. Bir diğer görüntü de Afganistan Başbakanlık Sarayı'ndan geldi. Taliban güçleri, saraydaki spor salonuna da girdi. Spor aletlerini kullanıp video çekmeleri ise şaşkına çevirdi.