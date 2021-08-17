Kabil'den kaçış! ABD kargo uçağının iniş takımında bulunan insan kalıntıları hakkında soruşturma başlattı

ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma Dairesi'nin Kabil Havaalanından kalkan bir C-17 Globemaster tipi askeri kargo uçağının iniş takımında bulunan insan kalıntılarıyla ilgili soruşturma başlattığını bildirildi.

Açıklamada, kalıntıların uçağın Katar'daki Al Udeid Hava Üssü'ne inişinden sonra keşfedildiği aktarılırken, "Uçağa, kalıntıları toplamak ve geri dönmeden önce incelemek için zaman sağlamak için şu anda el konuldu" denildi.