Türk vatandaşı Kabil'de havalimanındaki 4 saatlik endişeli bekleyişi anlattı! " 5 dakika ile kurtulduk"

Öte yandan tüm bu olaylar yaşanırken Türk askerleri bizi korumak için yoğun çaba gösterdi. Çok büyük bir kalabalık vardı. Sadece erkekler değil, kadın ve çocuklar da vardı. Sadece yeterli fiziksel yapıya sahip olmadıkları için uçağın peşinden koşup uçağa atlayamıyorlardı. Kötüydü..."

Uçağa tutunarak kaçmaya çalışanlar yere çakıldı