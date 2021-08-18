Türk vatandaşı Kabil'de havalimanındaki 4 saatlik endişeli bekleyişi anlattı! " 5 dakika ile kurtulduk"

NATO projesi kapsamında gittiği ülkede mühendis olarak görev yapan G.E., uçak kalkmak üzereyken kalabalık bir grubun kendilerine doğru yöneldiğini belirterek, binmek isteyen Afganlar arasında çok sayıda kadın ve çocuğun da olduğunu söyledi.
Taliban'ın Kabil'i almasının ardından şehirde silah sesleri ve sirenler çaldığını söyleyen E., "Taliban'ın Kabil'e yaklaştığını biliyorduk. Yerli ve yabancı basın yayın kuruluşları Taliban'ın Kabil'i alması ve oraya ulaşması zaman alır diyordu. Biz de buna inanıyorduk. Sonra bir sabah kalktık ve Kabil'e girmişler" ifadelerini kullandı.
Milliyet'in haberine göre 7 Eylül'e kadar Afganistan'da kalmalarının planlandığını, ancak gelişmeler sonrası şirketlerinin tahliye kararı aldığını kaydeden G.E., "Afganistan'ın içinde merkez kampımız var. Oraya Taliban gelmiş. 'Korkmayın. Bir şey olmayacak. Buradan gitmenize gerek yok' gibi şeyler söylemişler. Ne kadar güvenebilirsiniz ki?'' diye konuştu.
'5 DAKİKA İLE KURTULDUK'
Taliban Kabil'i aldığında çatışma ve kutlama sesleri duyduklarını, bir süre saklanmak zorunda kaldıklarını anlatan G.E., elçiliğe liste verildiğini söyleyerek, tahliye anlarını şöyle anlattı:
El sallayarak gitti! Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkesini böyle terk etti!