Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 18.08.2021 09:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.08.2021 10:17
    ABONE OL

    Türk vatandaşı Kabil'de havalimanındaki 4 saatlik endişeli bekleyişi anlattı! " 5 dakika ile kurtulduk"

    Dünya Afganistan'dan gelen haberlerle sarsılıyor. Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından ülkeden tahliye edilen Türk vatandaşlarından biri, havalimanındaki 4 saatlik endişeli bekleyişi ve uçaktan düşen insanları anlattı: "Uçak hareket ettikçe insanlar binmeye çalışıyordu. Helikopterlerle insanları uzaklaştırmaya çalıştılar. Uçak kalktı, biraz yükseldikten sonra yukarıdan iki tane siyah şey düştü. Onları bomba sandım, ama sonra İstanbul’a geldiğimde insan olduğunu öğrendim!"

    Türk vatandaşı anlattı: 5 dakika ile kurtulduk

    NATO projesi kapsamında gittiği ülkede mühendis olarak görev yapan G.E., uçak kalkmak üzereyken kalabalık bir grubun kendilerine doğru yöneldiğini belirterek, binmek isteyen Afganlar arasında çok sayıda kadın ve çocuğun da olduğunu söyledi.



    Taliban'ın Kabil'i almasının ardından şehirde silah sesleri ve sirenler çaldığını söyleyen E., "Taliban'ın Kabil'e yaklaştığını biliyorduk. Yerli ve yabancı basın yayın kuruluşları Taliban'ın Kabil'i alması ve oraya ulaşması zaman alır diyordu. Biz de buna inanıyorduk. Sonra bir sabah kalktık ve Kabil'e girmişler" ifadelerini kullandı.

    Milliyet'in haberine göre 7 Eylül'e kadar Afganistan'da kalmalarının planlandığını, ancak gelişmeler sonrası şirketlerinin tahliye kararı aldığını kaydeden G.E., "Afganistan'ın içinde merkez kampımız var. Oraya Taliban gelmiş. 'Korkmayın. Bir şey olmayacak. Buradan gitmenize gerek yok' gibi şeyler söylemişler. Ne kadar güvenebilirsiniz ki?'' diye konuştu.

    Kabil Havaalanı'nda izdiham

    '5 DAKİKA İLE KURTULDUK'
    Taliban Kabil'i aldığında çatışma ve kutlama sesleri duyduklarını, bir süre saklanmak zorunda kaldıklarını anlatan G.E., elçiliğe liste verildiğini söyleyerek, tahliye anlarını şöyle anlattı:

    El sallayarak gitti! Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkesini böyle terk etti!

        'ÖNCE BOMBA SANDIM'
        "Uçakta Türk pasaportu olan Afganlar da vardı. Onun dışında başka Afgan yoktu. Sonra havalimanında uçağı beklemeye başladık. Uçak geldi. Uçağa en son binenlerdendim. Çok ciddi bir kalabalığın bize doğru geldiğini gördüm. Koşarak bize doğru geliyorlardı. 5 dakika farkla o kalabalığa maruz kalmaktan kurtulduk. Oradan uzaklaştığımızda ABD askerleri pistin kapılarını kapattı. 4 saat olanları izledik.



        Çok büyük bir karmaşa hakimdi. Bekleme sırasında bir Amerikan kargo uçağının piste geldiğini gördüm. O kalabalık uçağa binmeye çalışıyordu. Çıkışı biz kapattığımızdan, uçağın kalkması için biraz dolanması gerekiyordu. Uçak hareket ettikçe insanlar binmeye çalışıyordu. Helikopterlerle insanları uzaklaştırmaya çalıştılar. Uçak kalktı, biraz yükseldikten sonra yukarıdan iki tane siyah şey düştü.
        Onları bomba sandım, ama sonra İstanbul'a geldiğimde insan olduğunu öğrendim!

        İnsanlık dramı! Afgan gencin uçağın içinden çekilen dehşet verici görüntüsü kamerada

        Öte yandan tüm bu olaylar yaşanırken Türk askerleri bizi korumak için yoğun çaba gösterdi. Çok büyük bir kalabalık vardı. Sadece erkekler değil, kadın ve çocuklar da vardı. Sadece yeterli fiziksel yapıya sahip olmadıkları için uçağın peşinden koşup uçağa atlayamıyorlardı. Kötüydü..."

        Uçağa tutunarak kaçmaya çalışanlar yere çakıldı

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu’nun Afgan mülteciler yalanına Erdoğan’ndan sert cevap
        Haberler Dünya Türk vatandaşı Kabil'de havalimanındaki 4 saatlik endişeli bekleyişi anlattı! " 5 dakika ile kurtulduk"
            SON DAKİKA