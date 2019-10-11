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  • Son Güncelleme: 11.10.2019 11:01

ve sevici 'dan 'ye tepkisi!

düşmanlığıyla bilinen hain terör örgütü ve sevdalısı , skandal ifadeler kullandı. Harekatı nedeniyle bölgeden askerini çeken ’ye tepki gösteren Amberin Zaman, "Türkiye’ye bedel ödetmediniz” dedi. Kocası Ajanı olan Amberin Zaman’ın ’nda da benzer açıklamaları ve paylaşımları olmuştu.

PKK ve FETÖ sevici Amberin Zaman'dan ABD'ye Barış Pınarı tepkisi!

Terör örgütleri ve FETÖ'ye olan sevdasıyla bilinen sözde gazeteci , Harekȃtı'nı değerlendirerek skandal açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Türkiye'ye yeterli tepki vermemesinden yakınan Amberin Zaman, şu akıl dışı ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE'NİN ÖDEDİĞİ BİR BEDEL YOK"
"Senatonun Trump'a karşı çıktığını görmedik. Bunu Kürtler için yapar mı bilemiyorum. Burada bir blöf mü söz konusu. Bir pazarlık taktiği midir Türkiye'ye geri adım attırmak için. S-400 konusunda ve Halkbank konusunda da çok müthiş tehditlerde bulunulmuştu. Halkbank konusunda keza öyle. Ama neticeye baktığımız zaman F-35 programının dışına atılmaktan başka pek Türkiye'nin ödediği bir bedel yok."

ZEYTİNDALI HAREKATI'NDA ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERİN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞMIŞTI
Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'de öldürülen teröristlerin fotoğrafını paylaşan Amberin Zaman, kullandığı ifadelerle operasyonda vatan millet için şehit olan askerlerimizle teröristleri aynı kefeye koymuştu.

Kocası Ajanı olan Amberin Zaman Zeytindalı Harekatı'nda öldürülen teröristlerin fotoğraflarını paylaşıp "Gencecik çocuklara yazık oluyor" demişti.

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ihsan ihsan

bu haini alın içeri ne duruyorsunuz yahu

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cevapla 11.10.2019 11:15
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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