Son dakika: Taliban hükümet yetkilileri için 'genel af' ilan etti! "Rutin hayatınıza tam güvenle başlamalısınız"

AFP'nin aktardığına göre Taliban'dan yapılan açıklamada, "Herkes için genel af ilan edildi... bu yüzden rutin hayatınıza tam bir güvenle başlamalısınız" denildi.

KADINLARI YÖNETİME DAVET ETTİ

Taliban'ın kültür komisyonu üyesi Enamullah Samangani, kontrollerine geçen Afgan devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Afganistan'da herkes için "af" ilan ettiklerini belirterek kadınları yönetime katılmaya davet etti.

Enamullah Samangani, kadınların kurban olmasını istemediklerini ve yönetimde yer almalarını arzu ettiklerini belirterek "Hükümetin yapısı tam olarak netleşmedi ama tecrübelerimiz doğrultusunda tam bir İslami liderlik olmalı ve tüm taraflar katılmalı." ifadesini kullandı.

"Halkın halihazırda Taliban'ın uymalarını beklediği İslami kuralları bildiğini" vurgulayan Samangani, "Halkımız Müslüman, onları İslam'a zorlamıyoruz." diye konuştu.

TALİBAN'IN ÜLKEYİ ELE GEÇİRMESİ