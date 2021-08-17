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    • 17.08.2021 12:37
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    Son dakika: Taliban hükümet yetkilileri için 'genel af' ilan etti! "Rutin hayatınıza tam güvenle başlamalısınız"

    Gelen son dakika haberine göre Afganistan'ı kontrol altına alıan Taliban, hükümet yetkilileri için 'genel af' ilan etti ve işe geri dönme çağrısında bulundu. Taliban'ın kültür komisyonu üyesi Enamullah Samangani ayrıca kadınları da yönetime katılmaya davet etti. Haberin detayları...

    AJANSLAR
    Taliban’dan Afganistan hükümet yetkililerine genel af

    Taliban, tüm hükümet yetkilileri için genel af ilan etti ve iktidara geldikten iki gün sonra onları işe dönmeye çağırdı. Taliban ayrıca kadınları da yönetime çağırdı.

    AFP'nin aktardığına göre Taliban'dan yapılan açıklamada, "Herkes için genel af ilan edildi... bu yüzden rutin hayatınıza tam bir güvenle başlamalısınız" denildi.

    KADINLARI YÖNETİME DAVET ETTİ

    Taliban'ın kültür komisyonu üyesi Enamullah Samangani, kontrollerine geçen Afgan devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Afganistan'da herkes için "af" ilan ettiklerini belirterek kadınları yönetime katılmaya davet etti.

    Enamullah Samangani, kadınların kurban olmasını istemediklerini ve yönetimde yer almalarını arzu ettiklerini belirterek "Hükümetin yapısı tam olarak netleşmedi ama tecrübelerimiz doğrultusunda tam bir İslami liderlik olmalı ve tüm taraflar katılmalı." ifadesini kullandı.

    "Halkın halihazırda Taliban'ın uymalarını beklediği İslami kuralları bildiğini" vurgulayan Samangani, "Halkımız Müslüman, onları İslam'a zorlamıyoruz." diye konuştu.

    TALİBAN'IN ÜLKEYİ ELE GEÇİRMESİ

    ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

        Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

        Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

        Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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