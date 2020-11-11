Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 11.11.2020 23:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.11.2020 23:55
    ABONE OL

    'yı, Başkanı kazandı

    'de 59. başkanlık lerinde eyaletini, ABD Başkanı ve Parti adayı kazandı. Öte yandan, resmi olmayan sonuçlara göre 279 delegeye ulaşan , başkanlık koltuğunu garantiledi. Trump, 3 Kasım'da yapılan lerde "hile yapıldığı" iddialarını gündeme taşımış, elindeki delilleri mahkemeye ileteceğini açıklamıştı.

    AA
    Trump geri döndü...

    Amerikan basınının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Trump, Alaska eyaletindeki oyların yüzde 56,9'unu alarak seçimleri kazandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Bu sonuçla Demokrat rakibi Biden'ı geride bırakan Trump, eyaletteki 3 delegeyi hanesine yazdırarak 217 delegeye ulaştı.

    Öte yandan, resmi olmayan sonuçlara göre 279 delegeye ulaşan Joe Biden, başkanlık koltuğunu garantiledi. Toplam 42 delegesi olan Kuzey Carolina, Georgia ve Arizona eyaletlerinde ise sonuçlar henüz netleşmedi.

    ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

    ALASKA'DA SENATO YARIŞININ GALİBİ DE CUMHURİYETÇİ ADAY OLDU

    Başkanlık seçimleri ile yapılan Kongre seçimlerinde Alaska eyaletindeki 1 senato koltuğu için yapılan seçimlerin galibi Cumhuriyetçi aday Dan Sullivan oldu.

    Böylece 100 sandalyeli Senato'da Cumhuriyetçiler 49, Demokratlar 48 sandalyeye ulaştı. Cumhuriyetçi Tom Tills'in yarışı önde götürdüğü Kuzey Carolina'da henüz sonuçlar duyurulmazken, Georgia'daki iki Senato koltuğu için seçimler, hiçbir adayın yüzde 50 oy oranına ulaşmaması nedeniyle ocak ayındaki ikinci tura kaldı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Alaska'yı, ABD Başkanı Donald Trump kazandı