Clinton, seçim sonuçlarına ilişkin "Bu tarihi bir başarı, Trump'ın defedilmesi ve Amerika için yeni bir sayfa oldu. Bunun olmasına destek verenlere teşekkür ederim. Bundan sonra hep beraber. " ifadelerine yer verdi.

Diğer taraftan, Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris, Twitter profillerine kendileri için "ABD'nin Seçilmiş Başkanı" ve "ABD'nin Seçilmiş Başkan Yardımcısı" bilgilerini ekledi.