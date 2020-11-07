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    • 08.11.2020 00:01
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    ABD Başkanlık ini kazanan ile 'den ilgili ilk yorum!

    ABD Başkanlık lerinden zaferle ayrılan adayı ile ilgili 'den ilk yorum geldi. Başkanı A Haber canlı yayınında yeni başkan ile beraber ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi. Biden'ın daha sakin bir üslup izleyebileceğini belirten Çağatay, 'da müttefik olamamıza rağmen özellikle 'de terör örgütlerine olan desteğin sürdürülmesinde ısrar edilmesi halinde anlaşmazlıkların yaşanacağını ifade etti.

    ABD Başkanlık lerinden zaferle ayrılan adayı ile ilgili 'den ilk yorum geldi. Başkanı A Haber canlı yayınında yeni başkan ile beraber ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi. Biden'ın daha sakin bir üslup izleyebileceğini belirten Çağatay, 'da müttefik olamamıza rağmen özellikle 'de terör örgütlerine olan desteğin sürdürülmesinde ısrar edilmesi halinde anlaşmazlıkların yaşanacağını ifade etti.

    İşte o açıklamalardan öne çıkanlar;
    Seçim sonuçları kesinleşmeden çok kati konuşmamak gerekiyor. Görünen Joe Biden'ın başarıya ulaştığı yönde... ( döneminde) ABD ile inişli-çıkışlı ilişkilerimizin olduğu doğrudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın döneminde biz uluslararası siyasette kendi duruşumuzu ve siyasetimizi sergileyerek varlığımızı sürdürüyoruz. Böylede olmaya devam edecek. Türkiye bölgesindeki en önemli güç. Gelecekte bir takım konularda anlaşamayacağımız muhakkak. Özellikle Suriye'deki terör örgütleriyle ilişkilerine yaklaşımları konusunda ayrılıklarımız yaşanacak. NATO'da müttefikiz ama konulara farklı bakıyoruz. Üslup açısından Biden'ın sakin bir tutum izleyeceğini düşünüyorum.

    "15 TEMMUZ İÇİN ÖZÜR DİLEMİŞLERDİ"
    Türkiye gibi güçlü bir ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına karşı nasıl davranması gerektiğine dikkat edip öyle davranacaktır. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı ABD yönetimi olarak karşı durma konusunda geç kalındığı itiraf ederek doğrudan Türkiye'den ve Sayın özür dilemişlerdi. Dolayısıyla (Biden'ın) bu tip hassasiyetleri göz edeceğini ümit ediyorum.

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    Haberler Güncel ABD Başkanlık seçimini kazanan Joe Biden ile Türkiye'den ilgili ilk yorum!