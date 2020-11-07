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    • Dünya
    • 07.11.2020 14:29
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    • 07.11.2020 14:29
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    SON DAKİKA: ABD'de tartışmalı ler sürerken bomba iddia: Jeffrey görevi bırakıyor

    ABD'de tartışmalı ler devam ederken merkezli Şarku'l Avsat () gazetesinin iddiası ajanslara bomba gibi düştü. Gazete, ABD Başkanı 'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin görevinden ayrılacağını yazdı.

    ABD'de bomba iddia: Görevi bırakıyor

    James Jeffrey'nin Avrupalı ve Arap yetkililerle görevinin sona ereceğine dair görüştüğü ve Demokrat 'ın başkan seçilmesi halinde de ABD'nin Suriye'deki politikasının değişmeyeceği yolunda mesaj verdiği iddia edildi.

    Türkiye'nin eski Ankara Büyükelçisi olan James Jeffrey'den boşalacak yere ise Joel Rayburn'ün geleceği öne sürülüyor.



    TERÖRE DESTEK
    James Jeffrey, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgüt PKK uzantısı PYD/YPG güçlerine askeri destek verilmesinin mimarlarından biri.

    Gazeteye göre; Jeffrey, Avrupalı yetkililerle yaptığı telefon görüşmesinde şu ifadeleri sarf etti:

    "Biden yönetimi de olsa Trump yönetimi de olsa askeri varlığımızda bir değişiklik olacağını düşünmüyorum, yaptırım politikamızda bir değişim olacağını düşünmüyorum, İran'ın Suriye'den çıkmasına yönelik talebimizde bir değişiklik olacağını düşünmüyorum."

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: ABD'de tartışmalı seçimler sürerken bomba iddia: Jeffrey görevi bırakıyor