Trump'ın, seçimlerden sonra Esper'i görevden alacağı iddiaları uzun süredir Amerikan basınında yer alıyordu.

Miller, Trump'ın dört yıllık başkanlığı boyunca göreve gelen dördüncü savunma bakanı oldu.

TRUMP DÖNEMİ PENTAGON

Ocak 2017'de Beyaz Saray'a giren Trump'ın ilk savunma bakanı James Mattis, Aralık 2018'de özellikle Trump'ın Suriye'deki Amerikan askerlerini çekme kararını eleştirerek istifa etmişti.

Ardından Trump'ın göreve getirmek istediği Patrick Shanahan, 7 ay boyunca vekaleten bu görevi sürdürdü. Ancak aile içi şiddet suçlamaları sebebiyle adaylıktan çekildi. Ardından görevi yine vekaleten devralan Mark Esper, Temmuz 2019'da görevi Senato onayıyla savunma bakanı oldu.

Eski silah lobicisi ve asker olan Esper'i o dönem hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlar desteklemişti.

Yaz aylarında siyah ABD vatandaşı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrası ülke geneline yayılan protesto gösterileri sırasında Trump, orduyu protestoculara karşı sokağa çıkarmak istemiş; Esper bu karara itiraz etmişti.

Haziran ayı başında Pentagon'da bir konuşma yaparak "Muvazzaf askerlerin kanunlara uyulmasını sağlamak için sokağa çıkması son çare olmalıdır ve yalnızca en acil, en vahim anlarda gerçekleşmelidir. Şu an öylesi bir durumda değiliz." diyerek Esper, itirazını kameralar önünde de tekrarlayarak kamuoyuna açıklamıştı.

George Floyd'un ölümünün "korkunç bir suç" olduğunu belirten Esper, polislerin bu cinayetten sorumlu tutulması gerektiğini, böylesi trajedilerin çok fazla tekrar ettiğini söyledi.