3 Kasım'da gerçekleşen ve hala tartışılmaya devam eden ABD Başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı bugün kesinleşti.

Fakat Başkanlık seçimlerine Biden kadar şüphesiz Twitter darbesi de damga vurdu. Donald Trump'a, Joe Biden'dan daha fazla yüklenen ve her fırsatta engellemek ve sansürlemekten geri durmayan Twitter şimdi de yeni bir fiyasko ile gündemde.

Türkçe karşılığı 'kaybeden' olan 'loser' kelimesini Twitter'dan aratan kullanıcılar şok bir olayla karşılaştılar. Twitter'ın arama sonucunda kişiler kısmına Donald Trump'ın resmi hesabını yerleştirdiği görüldü.

Kullanıcıların 'özgürce' paylaşım yapmasına olanak verdiği iddia edilen Twitter'ın, ABD'deki seçimin başlangıcından bu yana sürekli olarak Trump'ın paylaşımlarına sansür ve engelleme getirdiği biliniyordu.