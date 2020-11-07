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    • Dünya
    • 08.11.2020 00:32
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    • 08.11.2020 00:41
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    Başkanlık ine darbesi! Trump’ı hem sansürledi hem de loser diye etiketledi

    Dünya Başkanlık lerini hala tartışırken seçime şüphesiz ki büyük bir balyoz indiren ve açık açık Trump aleyhine manipülasyonlar yapan damga vurdu. İnsanların ‘özgürce’ paylaşım yapmasına olanak tanıdığı iddia edilen Twitter, kampanya sürecinin başlangıcından bugüne Trump’ın üzerine adeta bir kara bulut gibi çöktü. Trump’ın yaptığı paylaşımlara sansür ve engel yoluyla taş koyan Twitter son olaraksa arama kısmında Türkçe karşılığı ‘kaybeden’ olan ‘loser’ yazıldığından Trump’ı çıkartıyor.

    3 Kasım'da gerçekleşen ve hala tartışılmaya devam eden Başkanlık lerini Demokrat aday 'ın kazandığı bugün kesinleşti.

    Fakat Başkanlık seçimlerine Biden kadar şüphesiz darbesi de damga vurdu. 'a, Joe Biden'dan daha fazla yüklenen ve her fırsatta engellemek ve sansürlemekten geri durmayan Twitter şimdi de yeni bir fiyasko ile gündemde.

    Türkçe karşılığı 'kaybeden' olan 'loser' kelimesini Twitter'dan aratan kullanıcılar şok bir olayla karşılaştılar. Twitter'ın arama sonucunda kişiler kısmına Donald Trump'ın resmi hesabını yerleştirdiği görüldü.

    Kullanıcıların 'özgürce' paylaşım yapmasına olanak verdiği iddia edilen Twitter'ın, ABD'deki seçimin başlangıcından bu yana sürekli olarak Trump'ın paylaşımlarına sansür ve engelleme getirdiği biliniyordu.

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