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    • 10.11.2020 21:49
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    Başkanı : Kazanacağız

    Başkanı , resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçime dair ilerleme kaydedildiğini ve kazanacaklarını belirtti.

    3 Kasım'da gerçekleştirilen olaylı ABD seçimilerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Demokrat rakibi Joe Biden'a karşı mağlup olan Başkan Donald Trump, sosyal medya hesabından 2020 Başkanlık seçimlerine dair açıklama yaptı.

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    Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Büyük bir ilerleme kaydediyoruz. Sonuçları haftaya gelmeye başlayacak. Amerikayı Yeniden Harika Yap. Kazanacağız" paylaşımında bulundu.

    JOE BİDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLERİN İSİMLERİ VE DELEGE SAYILARI

    Toplam Delege Sayısı (290) 'dır. Joe Biden'in şimdilik kazandığı eyaletlerin isimleri aşağıdaki gibidir:

    Vermont (3 delege),

    Virginia (13 delege),

    Massachusetts (11 delege),

    Connecticut (7 delege),

    New Jersey (14 delege),

    Delaware (3 delege),

    Maryland (10 delege),

    Illinois (20 delege),

    Rhode Island (4 delege),

    New York (29 delege),

    New Mexico (5 delege),

    District of Columbia (3 delege),

    Colorado (9 delege),

    California (55 delege),

    Oregon (7 delege),

    Washington (12 delege),

    New Hampshire (4 delege),

    Minnesota (10 delege),

    Arizona (11 delege)

    Maine (3 delege),

    Hawaii (4 delege),

    Nebraska (1 delege),

    Wisconsin (10 delege),

    Michigan (16 delege),

    Pensilvanya (20 delege),

    Nevada (6 delege)

    Demoktratların adayı Joe Biden'ın geçtiğimiz gün 264 delegesi vardı. Son olarak Pensilvanya ve Nevada'yı da kazandığı açıklandı. Böylece delege sayısı 290'a yükselmiştir.
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