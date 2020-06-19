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    • Dünya
    • 19.06.2020 14:42
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    • 19.06.2020 14:42
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    ABD'li 'nı siyahi yöneticisi "Trump'ın sal tutumu" nedeniyle istifa etti

    Bakanlığı Yasama İşleri Bakan Yardımcısı , "Başkanın sal adaletsizlik ve siyahi Amerikalıları kapsayan eylemleri temel değerlerim ve inançlarımla uyuşmuyor. Bu durumda vicdanımın sesini dinleyerek Yasama İşleri Bakan Yardımcılığı görevinden ayrılmak zorundayım" ifadelerini kullandı.

    Trump'ı zora sokan istifa

    Bakanlığı Yasama İşleri Bakan Yardımcısı 'ın Başkan 'ın ülkedeki çı gerginlikleri ele alma biçimi nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirildi.

    ABD'li gazetesi, Trump'ın Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana nda görev yapan Taylor'ın sunduğu istifa mektubunu yayımladı.

    Taylor tarafından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderilen istifa mektubunda, "Başkanın ırksal adaletsizlik ve siyahi Amerikalıları kapsayan eylemleri temel değerlerim ve inançlarımla uyuşmuyor. Bu durumda vicdanımın sesini dinleyerek Dışişleri Bakanlığı Yasama İşleri Bakan Yardımcılığı görevinden ayrılmak zorundayım." ifadelerine yer verildi.

    Dışişleri Bakanlığında söz konusu göreve gelen ilk siyahi diplomat olan Taylor, 2017 ve 2018 yılları arasında 'da Yasama İşleri Başkanının özel asistanı olarak görev yaptı.

    Trump, 25 Mayıs'ta Minneapolis'te siyahi Amerikalı 'un polis şiddeti sonucu öldürülmesiyle başlayan protestolara yer yer sert tepki göstermiş, özellikle başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olaylarını gerekçe göstererek ağır güvenlik önlemleri alınması talimatı vermişti.

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