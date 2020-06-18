Bazı Trump karşıtları da Bolton'u, Trump'ın Kongre'de yargılanması sürecinde adım atmayarak sonradan 2 milyon dolarlık kitap anlaşması yaptığı için eleştirmişti. Bolton Nisan 2018'de getirildiği Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini Eylül 2019'a kadar sürdürmüştü.

OLAY KİTAPTAN YENİ BÖLÜMLER

Washington Post muhabiri Mary Jordan'ın Melania Trump hakkında kaleme aldığı kitabından yeni bölümler de bir bir ortaya çıkıyor. Buna göre Melania'nın 'en zor anları' Trump'ın eski Playboy modeli Karen McDougal ve porno yıldızı Stormy Daniels ile kendisini aldattığını öğrendiğini anlar.

Melania'nın, kocasının ortaya çıkan sadakatislikleri nedeniyle ondan uzaklaşmak için bir otele yerleştiğini belirten Jordan, 50 yaşındaki eski modelin, fotoğraflarda daha iyi görünmesine yardımcı olmak için Trump'a poz verme ipuçları verdiğini de yazdı. Kitapta, Trump'ın Bedminster'daki golf sahasındaki eski temizlikçiler, Melania ve Donald Trump'ın birlikte yemek yediğini hiç görmediklerine de yer verildi. Nadir bir röportajda Melania, kocasıyla birlikte rahatlamak istediklerindee "Rüzgar Gibi Geçti" filmini izlediklerini söylemişti.