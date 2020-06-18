Trump ailesinin başı bu sıralarda kitaplarla dertte... Washington Post muhabiri Mary Jordan tarafından yazılan "Anlaşma Sanatı: Melania Trump'ın Anlatılmamış Hikayesi"nin ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ı zor duruma sokacak yeni kitaplar geliyor. Hem de bir değil iki tane!
Bunlardan biri, Trump'ın yeğeni Mary Trump imzasını taşıyor. Kitapta ABD Başkanı'nın eşi Melania'ya sadakatsizlerinden tutun da, Trump'ın şüpheli vergi işlerine kadar bomba etkisi yaratacak pek çok konu yer alıyor.
Diğer kitap ise Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton tarafından kaleme alındı. Salı günü satışa çıkacak "The Room Where It Happened" (Olayın Gerçekleştiği Oda), henüz piyasaya çıkmadan amazon.com'da en çok sipariş edilen kitap oldu. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New york Times ve Washington Post muhabirleri, piyasaya çıkmadan edinip inceledikleri kitabın içeriğinin bir kısmını aktardı.
Buna göre, CIA'in, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verenin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu sonucuna ulaştığının açıklanmasının ardından Trump, Veliaht Prensi ipin ucundan almaya çalışan ve soru işaretleriyle dolu bir açıklama yaptı.
Trump, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili CIA'e karşı Prens Selman'ı savunmuştu ve muğlak ifadeler içeren açıklamasında "Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kaşıkçı cinayetinin işlenmesi ya da planlanması konusunda bilgilerinin olduğunu sert bir şekilde reddediyor. Bizim istihbaratımız bilgileri toplamaya devam ediyor, fakat Veliaht Prens pekala bu trajik olay hakkında önceden bilgi sahibi olmuş olabilir, belki oldu, belki de olmadı." demişti.
Aynı dönemde ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın kişisel e-posta adresinden resmi yazışmalar yaptığının anlaşılmasının ardından inceleme başlatıldı. Yeni kitaba göre Trump, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Prens Muhammed bin Salman'a destek çıkarak, Ivanka Trump'ın kişisel e-posta adresinden resmi yazışmalar yaptığının anlaşılmasının ardındna gazetecilerin dikkatini dağıtmaya çalıştı.
Donald Trump 2016 yılındaki Başkanlık seçim kampanyası sırasında Demokrat rakibi Hillary Clinton'ı resmi yazışmaları özel elektronik posta adresinden yaptığı gerekçesiyle eleştirmişti. Trump konuyu seçim kampanyasının başlıca temalarından biri olarak kullanmış ve Clinton'a "sahtekâr Hillary" şeklinde hitap etmişti.
Başkan Trump kızının elektronik posta kullanımıyla Clinton'ın kuralları ihlal etmesi arasında benzerlik bulunmadığını ve Ivanka Trump'ın haberleşme konularının gizlilik sınıfına dâhil olmadığını söyledi. Trump kızının hiçbir şey gizlemediğini ve elektronik postalarını silmediğini de sözlerine eklemişti.
John Bolton kitapta Trump'ın yargıya müdahalesinin "bir yaşam tarzına dönüştüğünü" yazdı. Bolton ayrıca Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmek için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den yardım istediğini, Çin'in ABD'den daha fazla tarım ürünü almasını talep ettiğini öne sürdü. Daha önce Trump yönetiminde daha alt kademelerde yer alan kişilerin kitapları da piyasaya çıkmıştı fakat Bolton, kitap yazan en üst düzey eski görevli oldu. Trump yönetimi gizli bilgiler içerdiği gerekçesiyle Bolton'ın kitabının basımının durdurulması için dava açmıştı.
Bazı Trump karşıtları da Bolton'u, Trump'ın Kongre'de yargılanması sürecinde adım atmayarak sonradan 2 milyon dolarlık kitap anlaşması yaptığı için eleştirmişti. Bolton Nisan 2018'de getirildiği Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini Eylül 2019'a kadar sürdürmüştü.
OLAY KİTAPTAN YENİ BÖLÜMLER
Washington Post muhabiri Mary Jordan'ın Melania Trump hakkında kaleme aldığı kitabından yeni bölümler de bir bir ortaya çıkıyor. Buna göre Melania'nın 'en zor anları' Trump'ın eski Playboy modeli Karen McDougal ve porno yıldızı Stormy Daniels ile kendisini aldattığını öğrendiğini anlar.
Melania'nın, kocasının ortaya çıkan sadakatislikleri nedeniyle ondan uzaklaşmak için bir otele yerleştiğini belirten Jordan, 50 yaşındaki eski modelin, fotoğraflarda daha iyi görünmesine yardımcı olmak için Trump'a poz verme ipuçları verdiğini de yazdı. Kitapta, Trump'ın Bedminster'daki golf sahasındaki eski temizlikçiler, Melania ve Donald Trump'ın birlikte yemek yediğini hiç görmediklerine de yer verildi. Nadir bir röportajda Melania, kocasıyla birlikte rahatlamak istediklerindee "Rüzgar Gibi Geçti" filmini izlediklerini söylemişti.
Kitapta Melania Trump'ın, kocasının cinsel organi hakkında yaptığı şoke edici yorumlar da dikkat çekiyor. Kitaba göre Melania, kocası Donald Trump hakkında "O gerçek bir erkek" yorumunu yapıyor.
YEĞENİYLE BAŞI DERTTE
Donald Trump'ı kızdıracak yeni kitap ise Trump'a çok yakın birinden, yeğeni Mary Trump'tan geliyor. Başkanın yeğeni Mary Trump'ın, amcası hakkında kaleme aldığı "Çok Fazla ve Asla Yeterli Değil" (Too Much and Never Enough) adlı kitap ağustos ayında çıkacak.
ABD Başkanı Donald Trump'ın abisinin kızı olan Marry Trump, Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine aylar kala, amcasına dair rahatsız edici ve müstehcen bilgilerin yer aldığı kitabını yayımlayacak. Klinik psikolog ve Trump Coaching Group'un CEO'su olan 55 yaşındaki Mary Trump'ın kitabında, Trump'a dair bomba etkisi yaratacak bilgilerin olduğu ifade edildi.
Kitabın basım tarihin tesadüf olmadığı belirtildi. Trump'ın yeğeni Marry Trump'ın, Ekim 2018'de yayımlanan The New York Times'ın Pulitzer Ödülü kazanan Trump'ın veraset vergisinden kaçınmak için kurguladığı miras düzenlemelerini ele aldığı haberinin temel kaynağı olduğu biliniyor. Mary Trump, gazeteye dedesi Fred Trump'ın vergi beyanlarının ve "ailenin hayli özel diğer finansal dökümanlarının" sağlanmasında yardımcı olmuştu. Bahsi geçen kitapta Mary Trump'ın ABD Başkanı'nın kız kardeşi emekli yargıç Maryanne Trump Barry ile yaptığı konuşmalar da yer alıyor. Bu konuşmalarda Trump'a yönelik "mahrem ve tahrip edici düşüncelerin" bulunduğu aktarıldı.
İkili arasındaki kötü ilişkinin onlarca yıl öncesine uzandığı biliniyor. Mary Trump'ın babası, en büyük çocuk olduğu için Trump ailesinin mirasının asıl varisiydi. Ancak kendisine emlak ve iş açısından bir kariyer rotası çizmeyen Fred Trump Jr, pilot olmayı tercih etti. 1981'de 42 yaşındayken hayatını kaybeden Fred Trump Jr, alkol bağımlılığıyla mücadele ediyordu. Kalp krizinden ölmesi, bağımlılığına yönelik haberlerin çıkmasına neden olmuştu. Mary Trump, kitabında, amcası Donald Trump'ın "babasının ölümünde etkili olduğunu ve babası bağımlılığın kritik eşiğindeyken onu ihmal ettiğini" öne sürdü.
MELANIA'NIN EKİBİ 'KURMACA' DİYOR
Mary Jordan'ın "Anlaşma Sanatı: Melania Trump'ın Anlatılmamış Hikayesi" adlı kitabı, beş farklı ülkede 100'den fazla kişiyle yapılan röportajlara dayanarak 'First Lady'nin eşi benzeri görülmemiş bir portresini çiziyor'.
286 sayfalık kitaptan alıntılar önceki gün Washington Post gazetesinde yayınlandı. Bu yeni kitaba göre Melania Trump, kocası Donald'ın şok seçim zaferinin ardından kendisinden o kadar emin değildi ve personele "yeni unvanını" kullanmamalarını söyledi.
Seçimden sonra Melania ile birlikte çalışan insanlardan biri, yazar Mary Jordan'a verdiği röportajda, Melania'nın kendisine "Bana First Lady demeyi bırak" dediğini aktardı. Jordan, ne Melania'nın ne de kocası Donald Trump'ın Kasım 2016'daki seçimi kazanmayı beklemediğini yazıyor.
Kitap, Melania'nın medyada mercek altında ve halkın gözü önünde olmayı sevmediği, ayrıca kocasının sayısız sadakatsizliğinin ortaya çıkmasına olan öfkesinden ötürü, bu rolü benimsemeye isteksiz olduğunu detaylıca anlatıyor. Trump ise Melania'yı aldattığını reddediyor. Stormy Daniels ile olan kaçamağının haberleri Ekim 2018'de ortaya çıkmış ve sırlar ortaya saçıldıktan sonra sonra Melania, Davos'taki Trump'a katılma planlarını aniden iptal etmişti.
Öte yandan ABD First Lady'si ile ilgili geçen yıl yayınlanan bir biyografide, Melania'nın eşiyle yataklarını ayırdığı ve gecelerini kendi özel süitinde geçirdiği iddia edilmişti.