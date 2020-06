Kitapta Melania Trump'ın, kocasının cinsel organi hakkında yaptığı şoke edici yorumlar da dikkat çekiyor. Kitaba göre Melania, kocası Donald Trump hakkında "O gerçek bir erkek" yorumunu yapıyor.

YEĞENİYLE BAŞI DERTTE

Donald Trump'ı kızdıracak yeni kitap ise Trump'a çok yakın birinden, yeğeni Mary Trump'tan geliyor. Başkanın yeğeni Mary Trump'ın, amcası hakkında kaleme aldığı "Çok Fazla ve Asla Yeterli Değil" (Too Much and Never Enough) adlı kitap ağustos ayında çıkacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın abisinin kızı olan Marry Trump, Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine aylar kala, amcasına dair rahatsız edici ve müstehcen bilgilerin yer aldığı kitabını yayımlayacak. Klinik psikolog ve Trump Coaching Group'un CEO'su olan 55 yaşındaki Mary Trump'ın kitabında, Trump'a dair bomba etkisi yaratacak bilgilerin olduğu ifade edildi.