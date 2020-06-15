ABD'DE siyahi George Floyd, polis şiddeti sonucu hayatını kaybetti. Ülkede milyonlarca insan, ırkçılığı lanetledi. Tepkiler sürerken Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da Rayshard Brooks adlı bir siyahi vatandaş da polis kurşunuyla yaşamını yitirdi. Göstericiler korkunç cinayete tepki gösterip Brooks'un öldürüldüğü restoranı ateşe verdi.
Olaya karışan Devin Bronsan ve Garrett Rolfe isimli polislerin görevine ise son verildi.
Garrett Rolfe (solda) ile Devin Bronsan, olay sonrası görevden alındı.
Siyahilere yönelik şiddete, ülkede tepki yağdı. Vatandaşlar dün yine sokaklara çıkıp 'eşitlik' sloganları attı.
Trump, önceki gün mezuniyet törenine katıldı. Konuşma sırasında su içerken sağ eliyle bardağı ağzına götürmekte zorlandı. Sol eliyle yardım aldı. Uzmanlar, "Nörolojik bir sorun olabilir. Muayene şart" dedi.
Olaya karışan Devin Bronsan ve Garrett Rolfe isimli polislerin görevine ise son verildi.
Garrett Rolfe (solda) ile Devin Bronsan, olay sonrası görevden alındı.
Siyahilere yönelik şiddete, ülkede tepki yağdı. Vatandaşlar dün yine sokaklara çıkıp 'eşitlik' sloganları attı.
Trump, önceki gün mezuniyet törenine katıldı. Konuşma sırasında su içerken sağ eliyle bardağı ağzına götürmekte zorlandı. Sol eliyle yardım aldı. Uzmanlar, "Nörolojik bir sorun olabilir. Muayene şart" dedi.