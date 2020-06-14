Trump, eşcinsellere yönelik pozitif ayrımcılığa son verdiğini açıkladı

ABD'de siyahi George Floyd, polis şiddeti sonucu hayatını kaybetti. Bu olay, ırkçılık karşıtı gösterilerin fitilini ateşledi. Başkan Trump gösterilerin ve Corona salgınının gölgesinde seçim çalışmalarına devam etti. Önceki gün bir televizyon kanalına katılan Trump, "Seçimleri kazanamazsam, hayatıma devam ederim ama bu ülkemiz için üzüntü verici olur" dedi.
Ülkesindeki protestoları yakından takip ettiğini dile getiren Trump, şöyle devam etti: "Polisin, şüphelilerin boyunlarına baskı uygulayarak gözaltına almasını, çok masum buluyorum. Çok mükemmel bir şey. Ben siyahlar için, gelmiş geçmiş tüm başkanlardan daha çok işler yaptım."
Ülkesindeki protestoları yakından takip ettiğini dile getiren Trump, şöyle devam etti: "Polisin, şüphelilerin boyunlarına baskı uygulayarak gözaltına almasını, çok masum buluyorum. Çok mükemmel bir şey. Ben siyahlar için, gelmiş geçmiş tüm başkanlardan daha çok işler yaptım."