Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 14.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    Trump, eşcinsellere yönelik pozitif ayrımcılığa son verdiğini açıkladı

    Başkanı Trump, eşcinsellere yönelik pozitif ayrımcılığa son verdi. "Biyolojik olarak iki cins vardır, kadın ve erkek. Biz bunları dikkate alacağız" dedi.

    Cinslik yapmayın!
    ABD'de siyahi George Floyd, polis şiddeti sonucu hayatını kaybetti. Bu olay, ırkçılık karşıtı gösterilerin fitilini ateşledi. Başkan Trump gösterilerin ve Corona salgınının gölgesinde çalışmalarına devam etti. Önceki gün bir televizyon kanalına katılan Trump, "Seçimleri kazanamazsam, hayatıma devam ederim ama bu ülkemiz için üzüntü verici olur" dedi.



    Ülkesindeki protestoları yakından takip ettiğini dile getiren Trump, şöyle devam etti: "Polisin, şüphelilerin boyunlarına baskı uygulayarak gözaltına almasını, çok masum buluyorum. Çok mükemmel bir şey. Ben siyahlar için, gelmiş geçmiş tüm başkanlardan daha çok işler yaptım."



    Haberler Dünya Trump, eşcinsellere yönelik pozitif ayrımcılığa son verdiğini açıkladı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri