Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 14.06.2020 01:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.06.2020 01:36
    ABONE OL

    'de bir '' vakası daha! Siyahi genç öldürüldü

    'de polis tarafından öldürülen siyahi ları sürerken bir skandal daha yaşandı. ABD’de dün gece isimli siyahi bir adam aracında uyuduğu sırada polis tarafından gözaltına altına alınmak istendi. Siyahi adam polise direnince vurularak öldürüldü.

    ABD'de bir George Floyd vakası daha!

    'de polis tarafından öldürülen siyahi ları sürerken bir skandal daha yaşandı.

    ABD'de haftalardır devam eden protestolara rağmen polis şiddeti son bulmuyor. Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde dün gece polis aldığı ihbar üzerine bir fast-food restoranına ait park alanına gitti.

    GÖZALTINA ALMAK İSTEDİLER
    Park alanında arabasının içinde uyuyan 27 yaşındaki siyahi 'u araçtan indirerek, gözaltına almak istedi. Brooks'un polise direndiği sırada şok tabancası ile vurulduğu görülürken, ardından polisin elindeki şok tabancasını alarak, olay yerinden kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

    VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
    Polis, Brooks'u kaçtığı sırada vurarak, öldürdü.

    Georgia Eyaleti Soruşturma Bürosu (GBI) tarafından yapılan açıklamada "Cuma günü memurlar saat 22:33'te bir 911 çağrısına cevap verdiler. Park edilmiş bir araçta uyuyan ve diğer müşterilerin araçlarına engel olan bir adam hakkında ihbar aldılar. Olay yerine ulaşan memurlar kendisine test yapmak istediler. Ancak başarısız oldular. Bunun üzerine önleyici gözaltı kararı aldılar. Bu sırada hayatını kaybeden kişi gözaltına alınmaya direndi. Memurlar şok tabancası kullanmak zorunda kaldı" ifadeleri kullanıldı.

    GBI, olayla ilgili sosyal medyada yer alan videonun incelendiğini aktarırken, Brooks'un kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Haberler Dünya ABD'de bir 'George Floyd' vakası daha! Siyahi genç Rayshard Brooks öldürüldü
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri