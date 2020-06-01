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    • 02.06.2020 02:15
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    Son dakika: Başkanı Trump duyurdu: Ağır silahlı askeri personel görevlendirildi!

    Son dakika haberine göre, Başkanı Trump, ülkedeki şiddet olaylarına müdahale etmek için binlerce ağır silahlı askeri personeli ve güvenlik gücünü görevlendirdiğini duyurdu.

    Haberler Dünya Son dakika: ABD Başkanı Trump duyurdu: Ağır silahlı askeri personel görevlendirildi!
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