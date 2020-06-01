Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Trump, ülkedeki şiddet olaylarına müdahale etmek için binlerce ağır silahlı askeri personeli ve güvenlik gücünü görevlendirdiğini duyurdu. ABD Başkanı Trump, ülkedeki şiddet olaylarına müdahale etmek için binlerce ağır silahlı askeri personeli ve güvenlik gücünü görevlendirdiğini duyurdu. Ayrıntılar geliyor... ABD'deki eylemlerin arkasında hangi güçler var? Antifa ile YPG/PKK arasındaki ilişkinin perde arkasında ne var? Son dakika: ABD Başkanı Trump valileri suçladı: Durduramazsanız daha kötü yerlere gider