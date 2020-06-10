Polis şiddeti sonucu ölen George Floyd'a altın kaplamalı tabutla cenaze töreni düzenlendi. Katili Derek Chauvin'in serbest kalması için 1 milyon 250 bin dolar kefalet istendi. Dünyanın dört bir yanından "Irkçılığa hayır sesleri" yükseldi
ABD'DE 46 yaşındaki siyahi George Floyd, polis şiddeti sonucu yaşamını yitirdi. Ülkede, polis şiddeti ve ırkçılığa karşı başlatılan protestolar, 14. gününde de devam etti. Floyd için, dün Houston eyaletinde anma töreni düzenlendi. Altın tabuta konulan Floyd'un cansız bedenini, tam 6 bin kişi ziyaret etti. Floyd için düzenlenen cenaze törenine halk yoğun katılım gösterdi.
George Floyd'un boğazına dizini koyarak ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin'in ilk duruşması dün gerçekleşti. Katilin serbest kalması için bir milyon 250 bin dolar kefalet istendi. Bu parayı ödemek için 4 işadamının sıraya girmesi ise pes dedirtti! Dava, 29 Haziran'a ertelendi.
Derek Chauvin, 8 dakika 46 saniye boyunca diziyle Floyd'un boğazına bastırdı.
İngiltere'deki gösterilerde dün yine tansiyon yükseldi.
ABD'DE ŞİDDET BİTMEK BİLMİYOR
ABD'deki gösterilerde polis protestoculara orantısız şiddet uyguladı. Gösterileri etkisiz hale getirmek için plastik mermi bile kullandı!
TÜRK'E IRKÇI SALDIRI
Japonya'da ırkçılığa tepki vardı. Önceki gün başkent Tokyo'daki Şibuya İstasyonu önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, Floyd'u andı. Göstericiler ülkede 22 Mayıs'ta polis şiddetine maruz kalan 33 yaşındaki Türk vatandaşı için de destek mesajları verdi.
ABD'DE BİR İLK
ABD Senatosu, siyahi Orgeneral Charles Q. Brown Jr.'un Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atamasını onayladı. Böylece ilk kez bir siyahi general kuvvet komutanı olarak görev yapacak.