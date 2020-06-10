Polis şiddeti sonucu ölen George Floyd'a altın kaplamalı tabutla cenaze töreni düzenlendi. Katili Derek Chauvin'in serbest kalması için 1 milyon 250 bin dolar kefalet istendi. Dünyanın dört bir yanından "Irkçılığa hayır sesleri" yükseldi







ABD'DE 46 yaşındaki siyahi George Floyd, polis şiddeti sonucu yaşamını yitirdi. Ülkede, polis şiddeti ve ırkçılığa karşı başlatılan protestolar, 14. gününde de devam etti. Floyd için, dün Houston eyaletinde anma töreni düzenlendi. Altın tabuta konulan Floyd'un cansız bedenini, tam 6 bin kişi ziyaret etti. Floyd için düzenlenen cenaze törenine halk yoğun katılım gösterdi.

