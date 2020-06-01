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    • Dünya
    • 01.06.2020 Gazete
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    İsyan bahane soygun şahane: ABD'de protestocular ’ın mağazasını talan etti

    ABD’de polis tarafından öldürülen protestoları hız kesmiyor. Bir grup kadın, ünlü iç giyim markası ’ın mağazasını talan etti.

    'İç' savaş
    ABD'de protestolar çığırından çıktı. 16 eyalette sokağa çıkmak yasaklandı.
    Çatışmaları fırsat bilen bazı göstericiler lüks mağazaları yağmaladı.



    ARBEDE
    ABD    'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi 'un hayatını kaybetmesi üzerine 'tan 'a ülkedeki birçok şehirde cumartesi gecesi de protesto gösterileri devam etti. Salı gününden beri ülke genelinde süren Floyd protestolarında, göstericilerle polis karşı karşıya geldi, çatışmalarda polis araçları yakılırken, onlarca kişi gözaltına alındı. Göstericiler "siyahların hayatı değerlidir", "beni vurma" ve "nefes alamıyorum" şeklinde sloganları atarken, şiddeti kınayan pankartlar taşıdı. çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Bir grup kadın ise ünlü iç giyim markası 'ın mağazasını yağmadı.






    Victoria Secret'ın mağazasına giren kadınlar, binlerce dolarlık iç çamaşırı çaldı.

    Haberler Dünya İsyan bahane soygun şahane: ABD'de protestocular Victoria Secret’ın mağazasını talan etti
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