ABD'de protestolar çığırından çıktı. 16 eyalette sokağa çıkmak yasaklandı.
Çatışmaları fırsat bilen bazı göstericiler lüks mağazaları yağmaladı.
ARBEDE
ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesi üzerine New York'tan Los Angeles'a ülkedeki birçok şehirde cumartesi gecesi de protesto gösterileri devam etti. Salı gününden beri ülke genelinde süren Floyd protestolarında, göstericilerle polis karşı karşıya geldi, çatışmalarda polis araçları yakılırken, onlarca kişi gözaltına alındı. Göstericiler "siyahların hayatı değerlidir", "beni vurma" ve "nefes alamıyorum" şeklinde sloganları atarken, şiddeti kınayan pankartlar taşıdı. Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Bir grup kadın ise ünlü iç giyim markası Victoria Secret'ın mağazasını yağmadı.
Victoria Secret'ın mağazasına giren kadınlar, binlerce dolarlık iç çamaşırı çaldı.
Çatışmaları fırsat bilen bazı göstericiler lüks mağazaları yağmaladı.
ARBEDE
ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesi üzerine New York'tan Los Angeles'a ülkedeki birçok şehirde cumartesi gecesi de protesto gösterileri devam etti. Salı gününden beri ülke genelinde süren Floyd protestolarında, göstericilerle polis karşı karşıya geldi, çatışmalarda polis araçları yakılırken, onlarca kişi gözaltına alındı. Göstericiler "siyahların hayatı değerlidir", "beni vurma" ve "nefes alamıyorum" şeklinde sloganları atarken, şiddeti kınayan pankartlar taşıdı. Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Bir grup kadın ise ünlü iç giyim markası Victoria Secret'ın mağazasını yağmadı.
Victoria Secret'ın mağazasına giren kadınlar, binlerce dolarlık iç çamaşırı çaldı.