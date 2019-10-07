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  • 07.10.2019 15:34
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 15:43

yazarı 'tan akıllara zarar iddiası! askerlerini çekti çünkü...

'nin Fırat'ın Doğu'suna yapılacak operasyona katılmama kararı alması yazarı 'ı çileden çıkardı. Twitter hesabından "Trump, ABD'nin kilit ortağı olan Kürtleri yüzüstü bırakarak 'ye istediğini veriyor. Türkiye'de iki adet kulesi var" yazan Klaas, da alay konusu oldu.

Akıllara zarar iddia: ABD askerlerini çekti çünkü...

'nin Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştireceği operasyona yönelik açıklaması dünya basınında geniş yer buldu. Dünya basını Trump'ı 'kürtleri yüzüstü bırakmakla' suçlarken Gazetesi yazarı 'tan akıllara zarar bir açıklama geldi. Brian Klaas, söz konusu açıklaması sebebiyle da alay konusu oldu.

KONUYU TRUMP TOWERS'A BAĞLADILAR
Trump'ın operasyon kararını kulelerine bağlayarak algı operasyonu yapmak isteyen Klaas Twitter hesabında ,"Trump, ABD'nin kilit ortağı olan Kürtleri yüzüstü bırakarak Türkiye'ye istediğini veriyor. Türkiye'de iki adet Trump Towers kulesi var" paylaşımında bulundu.

ASILSIZ İDDİALAR PEŞ PEŞE
Klaas'ın paylaşımının ardından akıl almaz iddialar peş peşe geldi. Twitter kullancılarından bazıları Türkiye'de yeni bir Trump Towers inşa edileceğini iddia ederken, bazıları yeni açılan sözde Trump Towers kulesinden bahsetti.

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