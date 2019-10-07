ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Suriye ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, "Yıllar önce ABD yalnızca 30 gün süre ile Suriye'ye gitti. Orada kaldık ve hiçbir amacı olmayan bir savaşın daha da derine çekildik. Washington'daki görevime başladığımda DEAŞ bölgenin her tarafına yayılmıştı. DEAŞ'ı tamamen bozguna uğrattık, birçoğu Avrupa'dan gelen DEAŞ'lıları esir aldık. Fakat Avrupa onları geri istemedi ve ABD'ye onları tutmasını söyledi.

Hayır dedim size harika bir iyilik yaptık ve şimdi bizden DEAŞ'lıları yüklü maliyetle ABD hapishanelerinde tutmamızı istiyorsunuz. Onlar yargılamanız için orada. Yine hayır dediler. ABD'nin her zamanki gibi, NATO'da ve ticarette olduğu gibi enayi olduğunu düşündüler.

YPG/PKK bizlerle savaştı fakat bunu yapmaları için onlara yüklü miktarda para ödendi ve ekipman verildi. Onlar onlarca yıldır Türkiye'ye karşı savaşıyor. Bu savaştan yaklaşık 3 yıldır uzak durmaya çalışıyorum fakat artık sonu olmayan bu saçma savaşlardan çekilmenin ve askerlerimizi eve getirmenin vakti geldi.

Çıkarımıza olan her yerde savaşacağız ve yalnızca kazanmak için savaşacağız. Türkiye, Avrupa, İran, Irak, Rusya ve Kürtler şimdi durumu çözmek ve esir alınan DEAŞ'lılarla ne yapmak istediklerimi çözmek zorundalar.

Hepsi DEAŞ'tan nefret ediyor ve yıllardır düşmanlar. 7 bin mil ötedeyiz ve eğer yakınımızda bir yerlere gelirlerse tekrar DEAŞ'ı defederiz." dedi.