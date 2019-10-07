Reuters'a bilgi veren yetkili bu sürenin bir haftayı bulabileceğini de belirtti.

ABD KONVOYLAR HALİNDE ÇEKİLİYOR

Cumartesi günü yaptığı konuşmada Erdoğan, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde "güvenli bölge" kurma çalışmalarında Türkiye'yi oyaladığını ifade ederek, Ankara'nın kısa süre içinde Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenleyebileceği sinyalini vermişti.

Öte yandan ABD, Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki operasyonuna katılmayacağını açıklamasının ardından bölgeden güçlerini çekmeye başlarken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan operasyon konusunda kararlılıklarının sürdüğünü söyledi.

OPERASYON HER AN OLABİLİR

Aynı yetkili şu anda en çok merak edilen konulardan birinin operasyonun zamanlaması olduğunu, Erdoğan ile Trump'ın telefon görüşmesinin ardından operasyon beklentisinin yükseldiğine dikkat çekti.

Operasyonun sahadaki değişikliklere göre her an olabileceğini, Türkiye'nin güvenliğini riske sokacak bir gelişme olduğunda buna doğrudan müdahale edeceğini belirten yetkili, şöyle devam etti:

"Ancak her hangi bir kaza yaşanmaması için Türkiye'nin ABD askerlerinin operasyon bölgesinden çekilmesini beklemesi de kuvvetle muhtemel. Bu sürenin bir haftayı bulabileceği söylenebilir."