Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ziyareti öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Akşamki görüşmemizden sonra bölgede sayın başkanın ifade ettiği gibi çekilme olayı başlamış vaziyette. Buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütecekler. Sayın başkan Trump bu konuyla ilgili talimatını vermiş ve çekilmeyi emretmişti. Gecikmeye rağmen gerek ABD'li heyet gerekse bizim heyetimiz bu görüşmeleri gerçekleştirdi. Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik çünkü terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditlerini kabullenmemiz asla mümkün değil.

Trump ile Kasım ayının ilk haftasında görüşme olacak.