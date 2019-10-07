Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.10.2019 12:13
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 12:20

askerleri ve 'dan çekildi! İşte ilk fotoğraflar

'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyon öncesi, birlikleri bölgeden çekilmeye başladı. Reuters'a konuşan ABD'li yetkili, ve 'da yer alan ve ABD askerleri tarafından kullanılan üslerin boşaltılmaya başlandığını duyurdu. ABD askerlerinin boşalttığı üslerden ilk görüntüler de geldi.

ABD askerleri Tel Abyad ve Rasulayn'dan çekildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu telefon görüşmesinin ayrıntılarını ise Beyaz Saray açıkladı. Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun konuşulduğu aktarılan açıklamada, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." denildi.

ÇEKİLME BAŞLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan ziyareti önceci yaptığı açıklamada "Sayın Trump ile akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkanın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette." dedi.

ABD ÜSLERİ BOŞALTILIYOR
Bölgede ABD askerleri tarafından kullanılan üslerin boşaltılmaya başlandığı bilgisi çekildi. Yerel kaynaklar, ve 'da yer alan üslerin boşaltıldığına dair fotoğrafları paylaştı. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan ABD'li yetkili de bu gelişmeyi doğruladı.

İşte boşaltılan üslerden gelen kareler:


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriABD askerleri Tel Abyad ve Rasulayn'dan çekildi! İşte ilk fotoğraflar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri