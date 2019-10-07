Türkiye'nin Suriye operasyonu dünya basınında geniş yankı buldu!
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlatacağı operasyon dünya basınında geniş yankı buldu. ABD'nin bölgeden çekilme kararına da değinen kaynaklar, "ABD Kürt müttefiklerini terk etti", "Trump, Türkiye'nin operasyonuna yol açıyor" ifadelerini kullandı.
07.10.2019 11:56
- Son Güncelleme: 07.10.2019 11:56
İngiliz Guardian gazetesi internet sitesinde kullandığı başlığında "ABD Kürt müttefiklerini terk ederek, Türk güçlerinin Suriye'de ilerlemesine izin veriyor" ifadelerine yer verdi.
İngiliz BBC kanalı ise internet sitesinde geniş yer ayırdığı manşetini "Trump Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunun önünü açıyor" başlığıyla verdi. Haberde ABD'nin politik değişikliğe giderek, Türkiye'nin askeri operasonuna destek verdiği ifade ediliyor.
Reuters haber ajansı ise Beyaz Saray'ın kararını başlığına taşıdı. Reuters haberini "Beyaz Saray:ABD güçleri Türkiye'deki operasyonu desteklemeyecek" başlığıyla yayınladı.
ABD merkezli The New York Times gazetesi "Trump, ABD'nin Suriye politikasını değiştirerek Türkiye'nin askeri operasyonuna destek veriyor" başlığıyla haberi duyurdu.
Washington Post gazetesi de haberi "Türkiye saldırıya hazırlanırken, Trump yönetimi Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekiyor" başlığıyla duyurdu.