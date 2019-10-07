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  • Son Güncelleme: 07.10.2019 10:19

Dışişleri'nden operasyon açıklaması!

Dışişleri Bakanı , Fırat'ın Doğusu'na yönelik gerçekleştirilecek olan operasyonla ilgili açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, "’ye de huzur,barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız." dedi.

Dışişleri'nden operasyon açıklaması!

Çavuşoğlu, "'deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik,bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye'ye de huzur,barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız." şeklinde konuştu.

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