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  • 02.07.2019 15:14
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 15:23

'ler nereye konuşlanacak? Rus basını duyurdu

ve Ahmet Berat Çonkar, Rus İzvestiya gazetesine konuştu. sürecini değerlendiren Çonkar, ", S-400'leri ve Kuzey sınırlarında konuşlandırabilir" dedi.

S-400'ler nereye konuşlanacak?

ve , ayrıca Türk-Rus Toplumsal Forumu Eşbaşkanı olan Ahmet Berat Çonkar, İzvestiya gazetesine açıklamalarında sistemlerinin 'nin hangi noktasında konuşlandırılacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Ülkemizin sınırları, adeta bir barut fıçısı gibi. , , , ve ülkemizin sınırlarını çevreleyen her yerde sıcak bölgeler mevcut. Milli güvenliğimize dair en ciddi tehditlerin başında ise , dolayısıyla da Kuzey Kıbrıs ve Suriye bölgeleri gelmekte" diyen Çonkar, "Bu sebeple her şeyden önce güney ve doğu sınırlarımızın güvenliğini nasıl sağlayabileceğimiz üzerinde düşünmeyi planlıyoruz" vurgusunu yaptı.

​'TEKNİK İNCELEMELER YAPILIYOR, EN ELVERİŞLİ YERDE MEVZİLENDİRİLECEK'
İzvestiya'nın, S-400 sistemlerinin Suriye sınırlarına yerleştirilmesinin ne derece yakın bir ihtimal olduğu sorusu karşısındaysa, Çonkar şunları söyledi: "Bunun ihtimal dışı olduğunu söyleyemem, ancak şunu da tekrarlama gereği duyuyorum: biz söz konusu füzeleri, sınırlarımızı koruyacak olmaları bakımından en elverişli olacakları yere konuşlandıracağız. Şu anda bu hususta teknik incelemeler yapılmakta, askerlerimiz konuşlandırma noktaları üzerinde çalışıyor."

'KONUŞLANDIRMA YERİ KESİN OLMASA DA MİLLİ GÜVENLİĞİMİZİ KUVVETLENDİRECEĞİ KESİN'
Çonkar "Hava savunma sisteminin nerede konuşlandırılacağına dair henüz net bir karar olmasa da, S-400'lerin Türkiye'nin milli güvenliğini kuvvetlendireceği kesin" sözlerini de ekledi.

ABD'nin, 'dan S-400 aldığı takdirde Amerikan F-35 jet uçaklarını alamayacağına yönelik tehditlerine rağmen, Türkiye S-400 satın alma kararının arkasında durmuştu.

Rusya'nın, söz konusu hava savunma sisteminin Türkiye'ye ilk teslimatını temmuz ayı içerisinde yapmayı planladığı biliniyor.

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