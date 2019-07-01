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Ve Rusya yeni hamlesini duyurdu! S-500'lerin üretimine başlandı (S-400 ile S-500 arasındaki farklar)

Son günlerin gündemi en çok meşgul eden konularından biri S-400 füze savunma sistemi... Rusya üretimi olan S-400'lerin ardından sıra şimdi de S-500'lerde. Rusya, S-500'lerin üretimine başlandığını resmen duyurdu. Peki S-400 ile S-500 arasındaki farklar neler?

01.07.2019 10:50 - Son Güncelleme: 01.07.2019 11:02
Ve Rusya yeni hamlesini duyurdu! S-500'lerin üretimine başlandı (S-400 ile S-500 arasındaki farklar)

Rosteh'in CEO'su Sergei Chemezov, S-500 füze savunma sisteminin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ve Rusya yeni hamlesini duyurdu! S-500'lerin üretimine başlandı (S-400 ile S-500 arasındaki farklar)

Chemezov, Rusya'nın S-500 füze savunma sisteminin üretimine başladığını duyurdu. Gelen ilk bilgilere göre, S-500, 600 kilometre ötedeki hedefleri vurma kabiliyetine sahip olacak.

Ve Rusya yeni hamlesini duyurdu! S-500'lerin üretimine başlandı (S-400 ile S-500 arasındaki farklar)

S-500 tek seferde 10 hedefe kadar kilitlenebilecek ve hızları saniyede 7 kilometreyi aşmayan balistik hedefleri vurabilecek.

Ve Rusya yeni hamlesini duyurdu! S-500'lerin üretimine başlandı (S-400 ile S-500 arasındaki farklar)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sistemilerinin ardından S-500'ün de söz konusu olacağını söylemişti. Başkan Erdoğan "S-500'de de yine bir ortak üretim söz konusu olacak" demişti.

Ve Rusya yeni hamlesini duyurdu! S-500'lerin üretimine başlandı (S-400 ile S-500 arasındaki farklar)

PEKİ S-500'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeni nesil S-500 füzeleri uzaktaki ve yüksekteki hedefleri vurabilme özelliği ile kıtalar arası balistik füzeleri de yakalayabiliyor. S-500'ler aynı zamanda uçak, helikopter, seyir füzeleri ve diğer hava araçlarını vurma özelliğine de sahip. 600 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabilen S-500'ler saniyede 7 kilometre hızla ilerleyen süpersonik 10 balistik hedefi aynı anda vurabiliyor. 27 kilometre yükseğe çıkabilene S-500'ler hipersonik roketleri de vurma kabiliyetine sahip.

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