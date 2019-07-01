Ve Rusya yeni hamlesini duyurdu! S-500'lerin üretimine başlandı (S-400 ile S-500 arasındaki farklar)
Son günlerin gündemi en çok meşgul eden konularından biri S-400 füze savunma sistemi... Rusya üretimi olan S-400'lerin ardından sıra şimdi de S-500'lerde. Rusya, S-500'lerin üretimine başlandığını resmen duyurdu. Peki S-400 ile S-500 arasındaki farklar neler?
01.07.2019 10:50
- Son Güncelleme: 01.07.2019 11:02
PEKİ S-500'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?
Yeni nesil S-500 füzeleri uzaktaki ve yüksekteki hedefleri vurabilme özelliği ile kıtalar arası balistik füzeleri de yakalayabiliyor. S-500'ler aynı zamanda uçak, helikopter, seyir füzeleri ve diğer hava araçlarını vurma özelliğine de sahip. 600 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabilen S-500'ler saniyede 7 kilometre hızla ilerleyen süpersonik 10 balistik hedefi aynı anda vurabiliyor. 27 kilometre yükseğe çıkabilene S-500'ler hipersonik roketleri de vurma kabiliyetine sahip.
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